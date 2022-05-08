После эвакуации женщины говорят, что им посчастливилось вырваться из оккупации. Однако воспоминания о мирном времени в родном Изюме не дают покоя.

Город Изюм Харьковской области российские войска оккупировали еще 2 апреля.

Как рассказала ВВС 52-летняя жительница города Елена, которая сбежала с дочерью от оккупантов, улицы Изюма были неделями усеяны трупы расстрелянных рашистами мирных людей. Местные же старались не смотреть на них - мертвых не могли даже похоронить, поскольку это также было равносильно гибели.

"Трупы неделями лежали на улицах. Мы старались не смотреть на них, чтобы не сойти с ума. Не могли хоронить мертвых, ибо это тоже было равносильно гибели. Обстрелы шли без перерыва", - рассказала Елена.

Украинцы прямо в подвалах готовили еду на костре и ели овощи, собранные со своих огородов. В укрытие каждый приносил все, что у него было, делились с соседями.

Женщина рассказала, что российские военные выносили из домов все, разъезжали по городу на угнанных авто с нарисованными на них пометками "Z".

"Они были вооружены и часто очень пьяны. Было очень страшно, когда по твоей улице ехал БТР и в нем сидели солдаты с автоматами. Мы пытались скрыться", - вспоминает Елена.

Елена вспоминает, как после двух месяцев жизни в подвале детского сада, она с дочкой провели еще два напряженных дня в колонне автомобилей, направлявшихся по организованным волонтерами маршруту.

"Все это время мы молились", - рассказывает 52-летняя женщина, вспоминая, как они проходили через многочисленные российские блокпосты.

"Мы думали, что это наши последние минуты. Это было очень страшно, но нам повезло", - говорит женщина.

Когда боевики спрашивали их, куда они едут, группа убеждала солдат, что следует в Россию. На одном блокпосту оккупанты просмотрели телефон дочери Елены и разозлились, увидев сообщение друзьям о ситуации в Изюме. К счастью, они удачно доехали до Полтавы.

"Чувствовала себя так, будто потеряла все, и не могу забыть тот ужас, через который прошла в своем родном городе после начала войны", - отметила Елена.

Другая жительница Изюма Екатерина рассказала, что в оккупированном Россией городе осталась ее мама. Сама женщина сбежала с мужем и двумя детьми еще в начале марта.

"Она звонит мне время от времени – иногда раз в неделю. Даже сейчас, когда я в безопасности, не могу чувствовать себя на 100% хорошо, потому что моя мама осталась в несуществующем городе", – призналась Екатерина.

На вопрос о том, почему мама не уехала с ними, Екатерина говорит, что было слишком поздно: часть Изюма, где жила мама, русские оккупировали сразу, а людям просто запретили выходить из дома.

Семья Екатерины выбиралась из зоны боевых действий чрезвычайно сложно: сначала почти неделю прятались в подвале. А когда всего в 500 метрах от их дома упала российская бомба, поняли: подвал не выдержит.

Собрались за 15 минут, взяли только детские вещи. Когда убегали, слышали, как над головой разрываются снаряды.

После эвакуации и Екатерина, и Елена говорят, что им повезло вырваться из оккупации. Однако воспоминания о мирном времени в родном Изюме не дают покоя.

"Мы не понимали, как нам повезло. Теперь я понимаю, что жила в раю", – вспоминает Елена довоенные времена.

Напомним, по данным главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного 5 мая Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.

Русские силы вокруг изюма остаются в тупике, и дополнительные разрозненные подкрепления вряд ли позволят возобновить наступление.

Через контрнаступление ВСУ оккупанты взорвали три моста.

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