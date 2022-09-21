За пол года оккупации россияне оставили после себя опустошенные села, и в некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома.

В результате успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области наши военные освободили почти всю территорию региона от российских оккупантов и вышли к государственной границе Украины с Россией.

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"И за это время оккупанты даже не пытались сделать что-то для людей, а только уничтожали, забирали, увозили. Оставили после себя опустошенные села, и в некоторых из них нет ни одного уцелевшего дома. Россия не может принести ничего другого, кроме геноцида", - подчеркнул ранее президент Владимир Зеленский.

Сейчас Харьковщина оправляется от оккупации и тех зверств, которые совершали россияне за более чем пол года на их территории. А полиция, ГСЧС и военные наводят порядок и расчищают украинскую землю от остатков оккупационных войск и их техники.

Как сообщал УНИАН, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в недавно деоккупированном Изюме российскими военными уничтожено более 70% зданий.

15 сентября советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на кладбище в лесу возле освобожденного от оккупантов города Изюм Харьковской области найдено место массового захоронения, где закопано более 400 тел людей.

Сейчас с места массового захоронения в Изюме эксгумировано уже 146 тел, из них двое - детских.

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