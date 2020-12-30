Харьковских депутатов обстреляли из игрушечного пистолета в зале заседаний мэрии.
Видео с нарушителем появилось в Telegram Харьков Times.
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Собравшихся "обстреляли" бутафорскими долларами. Парня в красном свитшоте по просьбе секретаря горсовета Игоря Терехова вывели из помещения, а на выходе обыскали, не принес ли, случайно, молодой человек чего-то более опасного. После этого его отпустили.
"Выведите сейчас человека, вот пошел, и составьте административный протокол, а потом заставьте его убрать все. Мы тут город убираем, а он тут с*** бумажки вонючие раскидал", – заявил Терехов.
Мотивы поступка парня остаются неизвестными.
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