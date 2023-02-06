Желающих присоединиться к формированию назвали "потенциальными кандидатами".

После открытия набора в "Гвардию наступления" тысячи потенциальных кандидатов выразили желание вступить в ряды формирования. Однако вакантные места еще есть.

Такой информацией поделился заместитель министра внутренних дел Ростислав Смирнов на личной странице на Facebook. Он сообщил: "Идея проекта в том, что каждый желающий может выбрать себе военное подразделение по духу, записаться, пройти обязательную многомесячную боевую подготовку с последующим боевым слаживанием новых подразделений. То есть не на условиях общей мобилизации, куда распределят, а по собственной инициативе в подразделение, соответствующее вашим ценностям и идеологии. В первый день проекта в МВД обратились тысячи потенциальных кандидатов, но набор все еще продолжается".

Список подразделений в рамках "Гвардии наступления", опубликованный Смирновым

"Стальная граница" (бригада Государственной пограничной службы Украины)

"Червонная калина" (в бригаду уже вошли герои, которые участвовали в боях в Донецкой и Луганской областях, обороняли Киев).

"Ярость" (бригада Национальной полиции Украины).

"Рубеж" (в ряды бригады уже вошли герои, которые отстаивали Гостомельский аэропорт, Рубежное на Луганщине).

"Спартан" (мощная штурмовая бригада, обороняла Харьков).

"Кара-Даг" (кара за Крым, будет участвовать в освобождении АРК).

"Ураган" (бригада утилизации российских военных).

"Азов" (легендарное подразделение, один из основных центров обороны Мариуполя).

"Гвардия наступления": основная информация

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко прокомментировал создание формирования следующими словами: "Гвардия наступления" — это профессиональные штурмовые бригады МВД. Команды бойцов-патриотов, которые стремятся истребить врага и освободить оккупированные земли Украины".

Видео дня

Присоединиться к Гвардии можно онлайн на storm.mvs.gov.ua или же в определенных ЦПАП. Есть также горячая линия для консультаций 0800100020.

Бойцы подразделения будут выполнять задачи на передовой и участвовать в деоккупации временно захваченных украинских территорий.

Как заявил Смирнов, штурмовики в рамках проекта получат череду социальных гарантий — стабильную и конкурентную ЗП, возможность получить жилье, лечение в госучреждениях, обучение и другие существенные преимущества.

Вас также могут заинтересовать новости: