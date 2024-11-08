В Одессе в 1886 году родился руководитель разведки УНР.

В Раздельнянском районе Одесской области в честь воинов Главного управления разведки Министерства обороны Украины переименовали село Первомайское на Гуровское.

Как сообщили в ГУР, переименование произошло в рамках процесса деколонизации.

"Соответствующее решение приняли с целью празднования важного вклада украинской спецслужбы в защиту национальных интересов от внешних угроз, укрепления обороноспособности нашего государства и чествования побед военных разведчиков", - говорится в сообщении.

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Как разъясняет Институт Национальной памяти Украины, во время полномасштабной войны с Россией военные разведчики выполняют комплекс сложных задач - от стратегической разведки до боевых операций по освобождению украинских земель. Также воины ГУР участвуют в специальных миссиях на оккупированных территориях и в тылу врага, которые подрывают военный потенциал государства-агрессора.

Также отмечается, что именно в Одесской области название "Гуровское" появилось неслучайно - оно символизирует преемственность исторических традиций в создании национальных спецслужб. К примеру, в Одессе в 1886 году родился выдающийся военный деятель времен Украинской революции 1917-1921 годов, генерал-хорунжий Армии Украинской Народной Республики, один из организаторов военной спецслужбы Государственного Центра УНР в изгнании Всеволод Змиенко (1886-1938).

Змиенко был руководителем разведки УНР, принимал активное участие в формировании войска УНР, организации сопротивления российским оккупантам в Одессе, освободительной борьбе нашего государства с русскими - и красными, и белыми.

Декоммунизация - последние новости.

Напомним, в Одессе хотят демонтировать 19 памятников, памятных знаков, которые содержат символику российской имперской политики, среди них есть известный монумент-бюст поэту Александру Пушкину, расположенный в центре города. Среди объектов также - памятники барду, актеру Владимиру Высоцкому, дважды Герою Советского Союза, генералу армии Ивану Черняховскому, ученому, селекционеру Ивану Мичурину, автору "Одесских рассказов" Исааку Бабелю, Александру II - памятная колонна в честь закладки парка им. Тараса Шевченко, макеты орденов Ленина на площади Десятого апреля (на мемориале "Крылья Победы"), стена Чекистов. Также уберут памятник академику, ученому в области космонавтики, дважды Герою Социалистического труда Валентину Глушко, бюст дважды Герою Советского Союза, маршалу Родиону Малиновскому и тому подобное.

В сентябре сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления "О переименовании отдельных населенных пунктов и районов" (рег. №12043), согласно которому названия 327 населенных пунктов изменены.

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