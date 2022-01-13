В акциях протеста готовы участвовать 32,4% взрослых жителей Украины.

В акциях протеста готовы участвовать 32,4% взрослых жителей Украины. Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса относительно готовности украинцев к участию в акциях социального протеста.

Так, по данным Киевского международного института социологии доля тех, кто утверждает, что не готовы участвовать в любых акциях массового протеста в течение 2020-2021 годов изменилась с 57% в 2020 году на 64% в 2021-ом.

"В декабре 2021 года в акциях протеста готовы участвовать 32,4% взрослых жителей Украины, в частности 15,7% украинцев видят свое участие в избирательной компании как форме протеста, 11,3% - в санкционированных митингах и демонстрациях, 10,3% - в сборе подписей под коллективными воззваниями. По сравнению с предыдущим годом уровень готовности к участию в акциях социального протеста снизился на 5,6%", - говорится в результатах исследования.

При этом уровень готовности украинцев к протестам в 2021 году упал до минимума за 12 лет исследований.

Самый низкий уровень готовности к участию в акциях протеста наблюдается в Восточном регионе (69,8% не готовы к протестам), самый высокий - в Центральном (58% не готовы к протестам). В Западном и Южном регионах ситуация практически не отличается (не готовы к протестам 65,4% и 66,7% соответственно).

Относительно региональных различий по отдельным видам акций протеста, менее всего тех, кто готов участвовать в избирательной компании в Восточном и Западном регионах (12,7% и 15,1% соответственно), больше всего в Центральном регионе (17%) и в Южном - 16,4%. В остальном значимых разногласий по региональному распределению нет.

Также опрос показал, что более чем половина опрошенных женщин не готовы участвовать в протестах (66,8%), среди мужчин таких (59,9%). Мужчины несколько больше готовы участвовать в санкционированных митингах и демонстрациях (13,9% против 9%)

"Уровень готовности к протестам у городского населения выше, чем у сельского (34,5% против 27,9%). Среди различных видов протестов наибольшая разница наблюдается в готовности к участию в избирательной кампании (городское население - 16,8%, сельское население - 13,8%) и участие в санкционированных митингах и демонстрациях (городское население - 12,6%, сельское население - 8,6%), в других значимых различий не выявлено", - сообщили в КМИС.

Как проводился опрос

Опрос проведен в течение 3-11 декабря 2021 года Киевским международным институтом социологии (КМИС) методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием).

Читайте такжеТреть опрошенных украинцев готовы защищать свои города и села с оружием в случае вторжения РФОпрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Уровень готовности к протестам рассчитывался следующим образом: 100% минус число тех, кто ответил, что "не готов к участию в протестах", минус те, кто ответил "трудно сказать и отказ отвечать".

Как сообщал УНИАН, ранее социологи выяснили: почти 70% украинцев заявили, что довольны своей жизнью.

В то же время, по данным опросов, более 40% населения Украины в 2021 году часто испытывали стресс.

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