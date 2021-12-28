Чаще об ощущении стресса говорили люди с более низкими доходами и женщины.

Более 40% населения Украины в этом году часто испытывали стресс.

Об этом свидетельствуют результаты итогового годового онлайн-опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного с 4 по 7 декабря.

Так, 40% опрошенных в этом году часто испытывали стресс, еще 29% – иногда были в стрессе, 22% – редко или очень редко и всего 7% – никогда.

Чаще об ощущении стресса говорили люди с более низкими доходами и женщины.

"Интересно, что в 2021 году украинцы чувствовали любовь к другим заметно чаще, чем любовь к себе. Относительно часто также испытывали радость, печаль и гнев. Еще реже – удивление, а реже всего – страх", - рассказали социологи.

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Отмечается, что чем чаще люди испытывали эмоции радости и любви, тем более успешным они оценивают свой год, довольны своей жизни и меньше переживали стресс.

Результаты исследования свидетельствуют о большей эмоциональности опрошенных женщин, а также молодежи.

В то же время, по данным опроса, эмоции радости и любви к себе больше всего коррелируются с удовольствием от жизни в целом, а страх, печаль и гнев коррелируются со стрессами и низкими оценками успеваемости года.

***Опрос проводился методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 1,6 тыс. украинцев во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 - не более 2,4%.

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