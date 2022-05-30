Противник также перегруппировывает войска для дальнейшего наступления на Славянск.

Ожесточенная битва за Донбасс продолжается. Русские вошли на окраины Северодонецкая и закрепляются в Лимане.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Украины Facebook в оперативной информации по российскому вторжению по состоянию на 06: 00 30 мая.

"На Лиманском направлении враг закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для дальнейшего наступления на Славянск.

На Северодонецком направлении противник закрепляется на северо-восточных и юго-восточных окраинах города Северодонецка. Для усиления группировки войск перебросил с территории Российской Федерации в определенные районы боеприпасы и технику", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий с целью окружения украинских войск в районах Лисичанска, Северодонецка и блокировании основных логистических путей.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на своей странице в Telegram также сообщил о ситуации в Северодонецке:

"Россияне вошли на окраины Северодонецка, убиты двое горожан, пять ранены. Это касается северо-восточных и юго-восточных окраин города. Тяжелые бои за Северодонецк и Лисичанск. Враг задействовал все возможное вооружение, применяет авиацию. Впрочем, наши военные крепко держат оборону, чтобы не допустить врага вглубь страны. Российскими снарядами убиты двое северодончан, еще пятеро ранены. Большинство из них - жители одного квартала в старом районе города. Они готовили еду во дворе, когда вдруг начался обстрел. Тяжелые травмы получили двое жителей Сиротино. Все раненые получили домедицинскую помощь и уже находятся в больницах Донбасса".

Гайдай также рассказал, что в Северодонецке разрушены по меньшей мере 12 домов, в Лисичанске – 18, в Врубовке – 10 и дом культуры, в Золотом – 3, в Почечном, Николаевке, Вікторівці – по 2. Он подчеркнул, что российские военные перебрасывают на Северодонецкое направление боеприпасы и технику в большом количестве.

Ранее УНИАН уже сообщал, что за минувшие сутки украинские воины отбили 14 атак на Донбассе.

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