В Украине сегодня чтят память жертв голодоморов.

В США по случаю Дня памяти жертв Голодомора заявили о единстве с украинским народом и заверили в своей решимости не допустить подобной трагедии в будущем.

Об этом в своем видеообращении сказала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"С 1932 по 1933 годы миллионы невинных украинцев - мужчин, женщин и детей - умерли от голода в результате целенаправленной политики режима Иосифа Сталина. Украинский народ ужасно пострадал вследствие того, что стало известно как Голодомор - смерть от голода. Будучи житницей Европы, Украина могла бы прокормить себя и спасти миллионы жизней, но советский режим конфисковал урожаи и хозяйства по всей Украине и вызвал глубокие страдания и смерть", - заявила Квин.

Она подчеркнула, что украинцы неоднократно доказывали миру, что человеческий дух является непобедимым.

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"Даже в самые тяжелые времена украинский народ стремился к миру, свободе и демократии. Сегодня, столкнувшись с новыми угрозами этим ценностям, американцы поддерживают украинцев в то время, когда они храбро защищают свою территорию, свою свободу и свою, добытую дорогой ценой, демократию", - сказала Квин.

По ее словам, украинский и американский народы объединяет не только память о жертвах Голодомора, а и общая решимость не допустить повторения этой трагедии.

Как сообщал УНИАН, ранее США обязались распространять историческую правду о Голодоморе 1932-1933 годов. Также, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сделал заявление по поводу чествования жертв Голодомора 1932-1933 годов.

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В Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что отрицание Россией Голодомора 1932-33 годов как геноцида украинского народа сопоставимо совершению преступления.

Справка УНИАН. Вопрос количества человеческих потерь Украины от Голодомора до сих пор остается открытым. Большинство ученых отстаивают число убитых более 7 миллионов человек в УССР и 3 миллиона украинцев в других регионах СССР.

Вместе с тем, согласно данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, потери населения на территории Украины из-за сверхсмертности во время Великого Голода составили 3,9 млн человек.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Однако самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов – геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

Недавно в Киеве представители ОО "Международная ассоциация исследователей Голодомора-геноцида", образованная учеными криминалистами, экспертами, юристами, историками, исследователями, и в которую входят представители международных организаций, которые занимаются исследованиями массовых искусственных голодов и геноцида украинцев, заявили, что в 1932-1933 годах было уничтожено 10,5 млн украинцев, из них 4 млн детей. Это с учетом Дона и Кубани, которые являются украинскими этническими территориями.

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Автор: Александр Топчий