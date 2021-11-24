Джо Байден отметил, что надо поддержать тех, кто сегодня страдает от ига тирании.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сделал заявление по поводу чествования жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Заявление размещено на сайте Белого дома.

"Каждый ноябрь мы торжественно почитаем память и отдаем должное миллионам невинных украинцев, которые страдали и умирали во время Голодомора 1932-1933 годов. Мужчины, женщины и дети, которые лишились жизни во время этого голода, были жертвами жестокой политики и умышленных действий режима Иосифа Сталина", - подчеркнул Байден.

Президент США отметил, что в этом месяце, во время почтения памяти людей, чьи жизни были отобраны, надо взять на себя новые обязательства по воплощению постоянной работы, направленной на предупреждение таких трагедий в будущем.

Также Байден отметил, что надо поддержать тех, кто сегодня страдает от ига тирании.

"Украинский народ преодолел ужас Голодомора, показав свой дух и устойчивость, и в конце концов создает свободное и демократическое общество. Когда мы вспоминаем боль и жертв Голодомора, Соединенные Штаты также сегодня подтверждают нашу преданность народу Украины и нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул президент США.

Читайте такжеСША будут распространять историческую правду о Голодоморе 1932-1933 годов

Как сообщал УНИАН, ранее США обязались распространять историческую правду о Голодоморе 1932-1933 годов.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что отрицание Россией Голодомора 1932-33 годов как геноцида украинского народа сопоставимо с совершением преступления.

Справка УНИАН. Вопрос количества человеческих потерь Украины от Голодомора до сих пор остается открытым. Большинство ученых отстаивают число убитых более 7 миллионов человек в УССР и 3 миллиона украинцев в других регионах СССР.

Вместе с тем, согласно данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, потери населения на территории Украины из-за сверхсмертности во время Великого Голода составили 3,9 млн человек.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Однако самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов – геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

Недавно в Киеве представители ОО "Международная ассоциация исследователей Голодомора-геноцида", образованная учеными криминалистами, экспертами, юристами, историками, исследователями, и в которую входят представители международных организаций, которые занимаются исследованиями массовых искусственных голодов и геноцида украинцев, заявили, что в 1932-1933 годах было уничтожено 10,5 млн украинцев, из них 4 млн детей. Это с учетом Дона и Кубани, которые являются украинскими этническими территориями.

Автор: Виталий Саенко