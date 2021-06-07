Абсолютное большинство причалов оккупированного Россией украинского Крыма находится в аварийном состоянии. Гнилые опоры и перекошенные плиты – их привычное состояние.

Как передает "Радио Свобода", подконтрольная Кремлю власть не спешит ремонтировать причалы, самые аварийные просто перекрывают и обносят забором.

В частности, еще в 2020 году закрыли вход на причал у подножия Ласточкиного гнезда, к которому ранее швартовались десятки туристических судов

Также отмечается, что не лучшая ситуация наблюдается на центральной набережной Ялты.

"Семь из восьми пристаней закрыты. А причина – гнилые опоры и проваленные перекрытия. От седьмого причала вообще, над водой остался лишь кусок металлобетонной конструкции да и порядковый номер уже сняли", – говорится в публикации.

Читайте такжеРоссиянин в ТікТок объяснил своим землякам, почему Крым - это Украина (видео)По мнению крымской блогерши Елены Гуковой, пристани разбиты, потому что швартовать к ним нечего: на всю Ялту осталось 5 теплоходов и только три из них регулярно выходят в море.

"Это стыд и позор. От всесоюзной здравницы – это все что осталось. И суда больше не заходят, ни наши, ни зарубежные", – отметила женщина.

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Автор: Катерина Шварц