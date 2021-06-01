По его словам, до этого белорусы добирались на полуостров через Украину.

Александр Лукашенко в ответ на введенные Украиной ограничения пригрозил пустить из Беларуси самолеты в оккупированный Россией Крым.

Соответствующее заявление он сделал во время совещания в Минске 1 июня. Видео заявления Лукашенко опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«Украина закрыла для нас небо… У нас есть свой санаторий в Крыму, куда люди всегда ездили, летали и так далее. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину (добирались в Крым – УНИАН) – кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас – закрыли небо. И я Путину сказал: «Я прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым» – заявил Лукашенко.

По его словам, возможность открытия соответствующих авиарейсов уже прорабатывается.

Кроме того, Лукашенко заявил, что задавал вопрос о Крыме Петру Порошенко, когда он был президентом Украине. И тот ему ответил следующее: «Не вопрос. Я тебя прошу только через Украину».

Читайте такжеЛукашенко: Россия поставит Беларуси современное вооружение«Сегодня я бы хотел задать вопрос Зеленскому: ну, а при желании полететь в Крым – мне как сегодня? Только через Россию. Поэтому мне придется президента Путина попросить, чтобы он как-то меня отвез в Крым… Я здесь абсолютно свободен и не переживаю. Они устроили эту канитель. Они устроили эту комбинацию на уровне провокации», – заявил Лукашенко.

Украина закрыла небо: подробности санкций против Беларуси

После принудительной посадки самолета и задержания в аэропорту Минска журналиста Романа Протасевича Украина 26 мая закрыла авиасообщение с Беларусью.

Ограничения на полеты в белорусском воздушном пространстве также ввели в Евросоюзе.

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Автор: Катерина Шварц