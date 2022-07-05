Освобожденным из плена оккупантов защитникам мариупольского завода "Азовсталь"оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух, который посетил бойцов из "Азовстали" в больнице.
"Ребята в боевом настроении, все верят в победу. Конечно, находиться полтора месяца в плену – это не просто, да еще и с ранами. Но все герои, все выдержали и готовы в дальнейшем продолжать борьбу за Украину. В свою очередь, мы со всеми работаем, окажем любую помощь", - рассказал Старух.
Также он сообщил о поручении от руководства государства создать Центр помощи семьям воинов. "Будем стараться решать юридические, организационные вопросы", - уточнил он.
Как сообщал УНИАН, 1 июля жена защитника "Азовстали", который еще находится в плену, Наталья Зарицкая рассказала о состоянии освобожденных из плена. Она отметила, что почти все освобожденные находятся в крайне тяжелом состоянии. "У них тяжелые ранения: ампутации рук, отсутствие зрения, осколочные ранения обеих стоп, огнестрельное ранение грудной клетки, тяжелые ожоги... Ребята обессилены, но счастливы", - рассказала тогда Зарицкая.