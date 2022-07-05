Все герои все выдержали и готовы в дальнейшем продолжать борьбу за Украину.

Освобожденным из плена оккупантов защитникам мариупольского завода "Азовсталь"оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух, который посетил бойцов из "Азовстали" в больнице.

"Ребята в боевом настроении, все верят в победу. Конечно, находиться полтора месяца в плену – это не просто, да еще и с ранами. Но все герои, все выдержали и готовы в дальнейшем продолжать борьбу за Украину. В свою очередь, мы со всеми работаем, окажем любую помощь", - рассказал Старух.

Также он сообщил о поручении от руководства государства создать Центр помощи семьям воинов. "Будем стараться решать юридические, организационные вопросы", - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, 1 июля жена защитника "Азовстали", который еще находится в плену, Наталья Зарицкая рассказала о состоянии освобожденных из плена. Она отметила, что почти все освобожденные находятся в крайне тяжелом состоянии. "У них тяжелые ранения: ампутации рук, отсутствие зрения, осколочные ранения обеих стоп, огнестрельное ранение грудной клетки, тяжелые ожоги... Ребята обессилены, но счастливы", - рассказала тогда Зарицкая.

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