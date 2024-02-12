К созданию курса присоединились специалисты в области психологии и управления персоналом, военные психологи, а также сами ветераны.

Группа "Метинвест", совместно с Академией ДТЭК, разработала и ввела для сотрудников уникальный учебный курс по адаптации ветеранов к мирной жизни – "Герои рядом".

Как отмечают в пресс-службе компании, к созданию курса присоединились специалисты в области психологии и управления персоналом, военные психологи, а также сами ветераны: они поделились своим опытом и дали дельные советы. В рамках первой волны программа охватит 1200 руководителей предприятий компании в регионах присутствия.

В компании говорят: уже почти 400 сотрудников после демобилизации вернулись к работе, и со временем ветеранов на предприятиях будет становиться все больше. Эти люди усиливают коллективы, ведь получили во время обороны Украины новые навыки – лидерство, умение слаженно работать в команде, ориентацию на результат и взаимопомощь. Однако героям нужны время и поддержка, чтобы оправиться от пережитых на фронте событий и снова влиться в трудовые коллективы.

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Именно трудовые коллективы играют важную роль в успешной адаптации ветеранов, но максимальная вовлеченность в этот процесс требует определенных знаний. Поэтому в "Метинвесте" разработали для сотрудников уникальный учебный курс по адаптации ветеранов, который предусматривает различные форматы обучения: электронные тренажеры, инфографику, видеоуроки и тому подобное. Для этого использовали наработки лучших иностранных корпоративных программ, направленных на поддержку ветеранов.

Сейчас курс "Герои рядом" проходят 1200 руководителей. Он охватит руководителей всех уровней и будет проходить в несколько этапов. Курс состоит из семи модулей, рассчитанных на семь недель. Модули содержат практические видеоуроки, которые пошагово помогут в адаптации ветеранов, понимании их потребностей и сильных сторон. Он содержит рекомендации, как построить эффективный диалог с ветераном в той или иной ситуации, как помочь ему справиться с негативными эмоциями. Научит, как лучше помочь демобилизованным коллегам с социализацией и адаптацией и тому подобное.

Вскоре будет разработана адаптированная версия программы для всех сотрудников "Метинвеста" с тем, чтобы все коллективы предприятий получили соответствующие знания.

"Вместе с помощью защитникам, которые продолжают защищать Украину на фронте, мы фокусируемся на поддержке тех, кто уже вернулся с фронта и вернулся к труду на предприятиях "Метинвеста". Для этого в компании создается целая экосистема интеграции ветеранов в мирную жизнь. Уделяется внимание здоровью и психоэмоциональному состоянию демобилизованных работников. Успешная адаптация ветеранов – это большая ответственность и общий путь, который мы преодолеем вместе", – говорит директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом группы "Метинвест" Татьяна Петрук.

Как известно, более 10 тысяч сотрудников компании "Метинвест" прошли сквозь ряды ВСУ или сейчас находятся в армии. Также компания имеет много людей с инвалидностью, которые возвращаются с войны. Поэтому в 2024 году компания будет реализовывать много программ по поддержке и адаптации ветеранов, разработанных совместно с американцами, имеющими большой опыт в этой проблематике.