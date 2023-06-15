Депутаты Киевсовета исключили его из перечня лиц, лишенных звания Почетный гражданин Киева.

Киевсовет передумал и оставил генсекретарю Компартии Вьетнама и революционеру Чионг Тину звание Почетный гражданин Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, это решение поддержали 89 депутатов из 93 зарегистрированных в сессионном зале. К вопросу депутаты вернулись после того, как мэр столицы Виталий Кличко остановил решение Киевсовета от 25 мая.

Согласно объяснению мэра, есть ряд политико-правовых особенностей, в том числе и то, что КП Вьетнама не входит в перечень тех партий, должностные лица которых лишаются звания Почетный гражданин Киева.

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Также отмечается, что с соответствующим письмом относительно Тиня 29 мая обратилось к городским властям посольство Украины в Социалистической Республике Вьетнам, где изложена такая же позиция.

Ввиду этих замечаний мэра сегодня депутаты исключили Тиня из перечня лиц, лишенных звания Почетный гражданин Киева.

Лишение звания "Почетный гражданин Киева"

25 мая на пленарном заседании Киевсовет с целью осуждения деятельности коммунистического тоталитарного режима лишил звания "Почетный гражданин Киева" Леонида Брежнева и еще 5 человек.

Соответствующее решение поддержали 82 депутата Киевсовета из 91 зарегистрированного в сессионном зале.

Согласно тексту решения, Киевсовет решил лишить звания лиц, которые: "были избраны и работали на руководящих должностях Коммунистической партии Советского Союза, коммунистической партии Украины, Коммунистической партии другой союзной респубилки бывшего РСРС, начиная с секретаря районного комитета и выше, и/или были избраны и работали на руководящих должностях, начиная с должностей секретаря ЦК ЛКСМ и выше, и/или были штатными работниками, негласными агентами КГБ СССР, КГБ УССР или других союзных республик бывшего СССР, в Главном разведывательном управлении Министерства обороны СССР, закончили высшие учебные заведения КГБ СССР помимо технических специальностей".

Поэтому, звание лишили также: Алексея Епишева, Виталия Масола, Кирилла Москаленко, Алексея Федорова и Чионг Тиня.

С полным списком Почетных граждан Киева можно ознакомиться по ссылкой.

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