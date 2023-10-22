Комплекты женского белья для военных будут изготавливать в трех цветах.

Минобороны Украины поставило на обеспечение в ВСУ женское белье.

Комплекты женского белья будут изготавливаться в трех цветах: coyote, olive green, black, информирует Telegram-канал ведомства. Отмечается, что белье будут шить из качественных материалов - в составе хлопок и эластан, которые хорошо "вентилируются" и отводят влагу, удобный крой не будет ограничивать движения и подходит для использования даже в полной экипировке.

Размерная сетка охватывает широкий спектр размеров - от XS до XL. Белье универсальное, с высокой посадкой, хорошо тянется и держит форму.

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В Минобороны информируют, что женское белье прошло все необходимые испытания в подразделениях ВСУ. Военнослужащие тестировали комплекты в течение 2023 года в два этапа, проверяли их на функциональность, надежность, качество, удобство, а также на соответствие собственным пожеланиям.

В оборонном ведомстве отмечают, что численность военнослужащих в ВСУ увеличилась на 40% по сравнению с 2021 годом. За два года количество женщин в армии возросло на 12 тыс. человек - сейчас службу проходит почти 43 тыс. военнослужащих.

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Как сообщал УНИАН, летом текущего года впервые в истории Украины была утверждена полевая форма для женщин ВСУ.

Так, 3 августа 2023 года Министерство обороны Украины утвердило образец - эталон летнего полевого костюма для женщин-военнослужащих ВСУ. С того момента женская летняя полевая форма официально поставлена на обеспечение.

В Минобороны отмечали, что продолжается работа над внедрением женского бронежилета. К тому времени уже были первые образцы бронежилетов для женщин, продолжалось их изучение и испытания.

Перед этим в эфире "1+1" руководитель производственной части социальной инициативы ArmWomenNow Евгения Великая и офицер 241-й бригады Ольга Бигарь, известная как "Ведьма", выразили надежду, что уже в ближайшее время завершится внедрение женской военной формы.

Великая заявила, что комплект женского военного белья состоит из топа и двух пар трусиков, их шили с учетом отзывов женщин-военнослужащих.

Говоря о женской форме, "Ведьма" отметила, что здесь речь идет не о красоте и женственности, а о комфорте. В эфире сообщалось, что в комплект военной формы для женщины в зависимости от сезона меняется. Разработан и выпускается также комплект формы для беременных женщин-военнослужащих.

В прошлом году сообщалось, что в украинской армии появится унифицированная женская военная форма. Ее разработкой занимаются две инициативные группы волонтеров. Идея возникла после многочисленных запросов от женщин, которые сейчас воюют на передовой. Мужские размеры и фасоны одежды не соответствуют женским. Да, брюки могут хорошо сидеть в бедрах, но будут великоваты в талии, у кителей - длинные рукава, плечо спускается почти до локтя.

Министерство обороны отменило все ограничения для доступа военнослужащих ко всем должностям. Если раньше женщины могли проходить службу на должностях преимущественно медицинских специальностей, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров, то сейчас - женщина в армии может быть, в частности, водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы, ремонтником, пулеметчиком, снайпером и тому подобное.

С 2019-го года Кабмин разрешил поступать в военные лицеи девушкам. Женщины, которые в будущем видят себя офицерами ВСУ, имеют доступ ко всем уровням военного образования.

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