Глава Минцифры напомнил создателям и покупателям поддельных документов об уголовной ответственности.

Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров прокомментировал информацию о том, что в Украине появилась фейковая "Дия", в которой можно сгенерировать поддельные COVID-сертификаты и другие документы. Политик отметил, что создатели подобных приложений, как и те, кто ими будет пользоваться, рискуют попасть под уголовную статью.

В своем Telegram-канале Федоров пошутил о создании "паспорта заключенного", который явно может пригодиться организаторам мошеннической схемы.

Глава Минцифры указал, что фейковую копию приложения "Дия" для Android злоумышленники не смогли разместить в Google Play, поэтому они присылают покупателям ссылку на apk-файл. Такой сервис генерирует поддельные COVID-сертификаты и фейковые паспорта, которые якобы могут помочь несовершеннолетним в покупке алкоголя и сигарет.

"Конечно же документы не валидируются через QR. И, для тех, кто покупает подобные "сервисы", будьте осторожны, можно попасть под статью "подделка документов", - указал Федоров, напоминая злоумышленникам об уголовной ответственности.

Читайте такжеМошенники оформили кредит через "Дию": министр раскрыл преступную схемуПолитик даже пошутил о следующей функции, которая может появиться в "Дие". По словам Федорова, он уже даже нашел первых тестировщиков.

"Поставил задачу команде разработать новый электронный документ "паспорт заключённого", организаторам данного мошенничества приготовиться стать первыми бета-тестировщиками", - пошутил глава Минцифры.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Федоров рассказал, какие еще документы и услуги планируют добавить в "Дию" в ближайшее время. Помимо этого он указал, что в приложение добавились миллионы пользователей из-за COVID-сертификатов.

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Автор: Полина Кузенко