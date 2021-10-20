Кроме изменения места регистрации, над которым в "Дии" активно работают, Федоров планирует запустить оповещения о кредитной истории, оповещения о судебных делах, электронную справку о несудимости, возможность получения субсидий и пенсий онлайн, подачу заявления на регистрацию брака, доставку водительских удостоверений по почте и тому подобное.

Глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, какие еще документы и услуги планируют добавить в "Дию"в ближайшее время.

В эксклюзивном интервью УНИАН министр заявил, что сейчас активно работает над проектом по изменению места регистрации.

"Каждую неделю я лично занимаюсь проектом по изменению места регистрации. Мы запустили эту услугу в мае и тестировали ее на шести городах, нашли очень много проблем, которые были не на поверхности: например, проблемы с качеством данных в реестре военнообязанных. И теперь нам пришлось разрабатывать специальную технологию military ID. Мы закупаем компьютеры (мы - Минцифра!), чтобы помочь каждому военкомату получить техническое оборудование, чтобы наполнить реестры военнообязанных. И вообще, по сути, мы начали с реформы прописки, закон принимаем, делаем реформу Миграционной службы, а заканчиваем реформой военкоматов", - отметил Федоров.

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Министр отметил, что планирует запустить эту услугу уже к следующему Diia Summit, который, ориентировочно, состоится в ноябре этого года.

"Я надеюсь, что нам удастся запустить на Diia Summit работающую услугу смены места регистрации уже на всю страну, потому что это самая популярная в стране услуга, и она будет предусматривать автоматический обмен данными с реестром военнообязанных (и у молодых ребят не будет возникать проблема: "вас в этом реестре нет"). Это будет услуга в несколько кликов. Она выглядит уже сейчас очень технологично. Но остается наладить процесс миграции данных в Миграционной службе и закупить более тысячи компьютеров для военкоматов [смеется]", - отметил Федоров.

Кроме изменения места регистрации, над которым в "Дии" активно работают, Федоров планирует запустить оповещения о кредитной истории, оповещения о судебных делах, электронную справку о несудимости, возможность получения субсидий и пенсий онлайн, подачу заявления на регистрацию брака, доставку водительских удостоверений по почте и тому подобное.

"Мы сейчас тестируем уведомления о кредитной истории, тестируем оповещения о судебных делах, активные push-уведомления, если открывается исполнительное производство (раньше некоторые исполнительные производства могли не приходить из-за того, что нотариус мог не внести ИНН и тому подобное). Также планируем запустить (и это супер-спойлер!) электронную справку о несудимости, возможность получения субсидий и пенсий онлайн, подачу заявления на регистрацию брака, доставку водительских удостоверений по почте (сейчас у нас уже есть услуга доставки свидетельства о рождении ребенка по почте и теперь будут еще и водительские права). Мы это все запускаем на Diia Summit, который, ориентировочно, состоится в ноябре этого года, и то, что я перечислил – это только 25% от всего того, что мы планируем там запускать. Но не стану анонсировать все", - подчеркнул Федоров.

Напомним, Федоров также рассказал, об исправлении большинства ошибок в мобильном приложении "Дия", связанных с запуском электронных ковид-сертификатов.

Подробнее о будущем Дии, сертификатов вакцинации, PayPal в Украине, и о том, что останавливает мировых ИТ-гигантов от выхода на украинский рынок - читайте в полном интервью главы Минцифры Михаила Федорова на УНИАН.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Надежда Бурбела