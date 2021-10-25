Кроме этого, в приложении можно сгенерировать поддельный COVID-сертификат.

В Украине появилась фейковая "Дия", которую продают подросткам, желающим приобрести алкоголь и сигареты. Разработчики приложения оценили свое "творение" в 120 гривень. За эти деньги подростки якобы могут создать фейковые документы и даже подделать COVID-сертификаты.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Катарсис".

Так, в сети появилось объявление о продаже доступа к фейковому приложению "Дия". Разработчики считают, что этот сервис якобы поможет подросткам, которые хотят купить спиртные напитки и сигареты, однако не достигли совершеннолетия.

В приложении можно сделать не только паспорт. Также фейковая "Дия" может обеспечить владельца поддельными COVID-сертификатами, студенческим билетом и даже водительскими правами. Однако такие документы не помогут. При первом сканировании штрих-кодов любой человек сможет обнаружить подделку.

Читайте такжеСестра Савченко прокомментировала скандал с фейковым COVID-сертификатом (видео)Свое "творение" разработчики оценили в 120 гривень. Однако владельцы приложения точно не учли, что их фейковая "Дия" не только нарушает закон. Такое приложение может принести много проблем тем, кто будет пытаться воспользоваться поддельными документами.

УНИАН не рекомендует использование фейковой "Дии". Как известно, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала, что "фейковые сертификаты – игра в рулетку с полным барабаном". Она пообещала всем, кто получит поддельные справки о вакцинации, уголовную ответственность.

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Автор: Полина Кузенко