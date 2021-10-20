Приложение "Дия" тестирует запуск цифровых ПЦР-сертификатов для украинцев.

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился динамикой скачивания и пользования приложением "Дия".

Об этом говорилось в интервью УНИАН.

Минцифры наблюдает сотни тысяч активных пользователей приложения ежедневно. Федоров пояснил, что увеличение аудитории приложения связано с цифровыми COVID-сертификатами.

"За последние полтора месяца добавились миллионы пользователей. Это связано с ковидными сертификатами – раньше для такой динамики нужно было вдвое больше времени. Сейчас пользователей "Дии" – 7,7 миллионов", – уточнил Федоров.

Читайте такжеFacebook изменит название: СМИ узнали дату ребрендингаМинистр напомнил, что сейчас в "Дии" доступны международный и желтый и зеленый внутренние COVID-сертификаты.

"Также у нас сейчас в работе ПЦР-сертификаты (то есть когда вы сдаете тест, сразу можете сгенерировать себе сертификат на основе этого теста). Тестируем сертификаты людей, выздоровевших после COVID-19, а также ковидный сертификат ребенка, потому что детей также начинают вакцинировать. Мы развиваем различные форматы и направления ковидных сертификатов, которые запускаются в мире, и благодаря этому аудитория также растет", – пояснил Федоров.

В этом же интервью Федоров рассказал, какие еще документы и услуги планируют добавить в "Дии" в ближайшее время.

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Автор: Яна Ставская