Накануне конкурса представители Союза извинились из-за "человеческой ошибки".

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обращался в Европейский вещательный союз (EBU) относительно онлайн-выступления президента Владимира Зеленского, однако получил отказ.

"Думаю, это был какой-то конфуз, потому что не президентский офис, а я обращался к EBU за неделю до проведения конкурса с этим предложением. Они почему-то отправили мне официальное письмо, что это невозможно по политическим причинам. Но накануне Евровидения появились статьи в прессе. И несмотря на то, что нас поддерживали коллеги в Британии, они решили, что это политический момент", - сообщил министр в эфире телемарафона.

Ткаченко отметил, что в интервью английским медиа говорил, что здесь политики нет: впервые в истории конкурс проводился не страной-победителем, а другой страной, и приветствие от президента этой страны во время войны было бы абсолютно уместным.

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"Но случилось как случилось. Но самое интересное было в конце, когда я столкнулся с представителями EBU уже накануне самого конкурса, даже не спрашивая их, они сказали следующее: "Sorry, human error" (человеческая ошибка – УНИАН). Что это значит – никто не знает, но очевидно, что выводы на будущее они должны сделать из этой истории", - сказал министр.

Отказ Зеленскому в выступлении на Евровидении-2023 - что известно

11 мая издание The Times обнародовало информацию о том, что Зеленскому отказали в выступлении во время Евровидения.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак был разочарован решением Европейского вещательного союза после сообщений, что было заблокировано выступление президента Украины Владимира Зеленского на песенном конкурсе "Евровидение-2023".

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