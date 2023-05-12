В то же время, на Даунинг-стрит нет планов вмешиваться в ситуацию и просить Европейский вещательный союз изменить позицию.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак разочарован решением Европейского вещательного союза после сообщений, что якобы было заблокировано выступление президента Украины Владимира Зеленского на песенном конкурсе "Евровидение-2023". Как сообщает издание The Guardian, об этом говорится в заявлении официального представителя премьер-министра Риши Сунака.

"Премьер-министр считает, что было бы уместно для президента Зеленского выступить на мероприятии, и мы разочарованы решением Европейского вещательного союза", - сообщил официальный представитель Даунинг-стрит.

В частности, у Сунака убеждены, что ценности и свободы, за которые воюют президент Зеленский и народ Украины, не являются политическими, а фундаментальными. Также сказано, что именно это признали на Евровидении в прошлом году, когда приостановили участие России в песенном конкурсе.

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При этом, на Даунинг-стрит нет планов вмешиваться в ситуацию и просить вещателя изменить его позицию.

В то же время, в Офисе президента отреагировали на информацию СМИ о том, что президент Владимир Зеленский якобы хотел выступить на Евровидении с речью, и отметили, что эта информация не соответствует действительности. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров подчеркнул, что Офис президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса Евровидение с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса.

BBC-Украина, в свою очередь, сообщает, что один из собеседников в Офисе президента не исключил, что кто-то из украинской делегации на конкурсе мог проговаривать возможность обращения президента, а организаторы это восприняли как официальный запрос.

Зеленскому якобы отказали в выступлении на Евровидении 2023 - главное

Вчера, 11 мая, The Times обнародовало информацию о том, что Зеленскому отказали выступать перед миллионами зрителей во время Евровидения.

"Просьба украинского лидера сделать неожиданное видеопоявление во время финала, в котором он должен был призвать 160-миллионную мировую аудиторию продолжать поддерживать его страну перед лицом российской агрессии, была отклонена организаторами мероприятия", - отметило издание.

Организаторы, как заявили журналисты, якобы опасаются, что подобное видеообращение политизирует конкурс. Выступление Зеленского, отметило издание, нарушило бы правила Евровидения. "Конкурс песни Евровидение - это международное развлекательное шоу, основанное на строгих правилах и принципах, установленных с момента его создания. В рамках этого одним из краеугольных камней конкурса является неполитический характер мероприятия. Этот принцип запрещает возможность делать политические или подобные заявления в рамках конкурса", - говорилось в сообщении.

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