Президент якобы хотел обратиться к зрителям конкурса.

Офис президента Украины прокомментировал информацию СМИ о том, что президент Владимир Зеленский якобы хотел выступить на Евровидении с речью. Это оказалось фейком.

ОП не обращался к организаторам песенного конкурса с предложением онлайн-выступления Зеленского, заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в Facebook.

"Информация The Times не соответствует действительности. Офис президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса Евровидение с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса", - отметил он.

Видео дня

С чего все началось

Вчера, 11 мая, The Times обнародовало информацию о том, что Зеленскому отказали выступать перед миллионами зрителей во время Евровидения.

"Просьба украинского лидера сделать неожиданное видеопоявление во время финала, в котором он должен был призвать 160-миллионную мировую аудиторию продолжать поддерживать его страну перед лицом российской агрессии, была отклонена организаторами мероприятия", - отметило издание.

Организаторы, как заявили журналисты, якобы опасаются, что подобное видеообращение политизирует конкурс. Выступление Зеленского, отметило издание, нарушило бы правила Евровидения.

"Конкурс песни Евровидение - это международное развлекательное шоу, основанное на строгих правилах и принципах, установленных с момента его создания. В рамках этого одним из краеугольных камней конкурса является неполитический характер мероприятия. Этот принцип запрещает возможность делать политические или подобные заявления в рамках конкурса", - говорилось в сообщении.

Евровидение-2023 - как прошел второй полуфинал

Вчера состоялся второй полуфинал Евровидения. Уже 13 мая состоится гранд-финал. Во время выступлений один из участников, представитель Румынии, нарушил правила. Он прокричал антивоенный лозунг, впрочем этот момент не стали "вырезать" из эфира. В гранд-финал прошли 10 стран-участников.

Букмекеры предсказывают победу Loreen из Швеции, которая ранее уже побеждала на Евровидении. Также недавно стало известно, что Зеленский хотел, чтобы конкурс проводили рядом с Украиной. Он обратился к организаторам с таким предложением, но они выбрали Великобританию.

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