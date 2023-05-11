По словам президента, сначала он хотел, чтобы конкурс проводили рядом с Украиной.

Сегодня, 11 мая, состоится уже второй полуфинал Евровидения. В этом году конкурс проходит в Великобритании, в Ливерпуле. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что он думает о Евровидении.

Он поделился эмоциями и рассказал, обидно ли ему из-за того, что конкурс проводят не в Украине. В прошлом году наша страна одержала победу на Евровидении. Однако конкурс не стали проводить в Украине из-за полномасштабной войны.

"Я скажу вам откровенно: обидно, что гибнут наши люди на нашей земле. Мне кажется, это приоритет. И обидно, что жизнь сейчас другая. Но мы знаем, ради чего мы боремся. Конечно, было бы хорошо, поскольку наша группа одержала победу на Евровидении, по правилам Евровидения конкурс должен был проходить на украинской земле", - отметил Зеленский в интервью для ВВС.

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Президент также рассказал, что он хотел, чтобы конкурс проводили в другой стране, рядом с Украиной. Он думал о Польше или Словакии.

"Но из-за ситуации с войной он состоится в Британии. Я очень уважаю Британию: ее граждан и прекрасное государство. Изначально мое мнение было таким, что если мы не сможем принимать Евровидение, оно должно состояться в каком-то из государств, у которого с нами общие границы, как Словакия или Польша, или еще какое-то государство, куда наши люди могли бы поехать, где это было бы очень близко", - признался президент.

Зеленский отметил, что в Польше сейчас находится много украинцев, которым пришлось бежать от войны. Если бы конкурс проводили именно в этой стране, то больше граждан нашей страны смогли бы увидеть его вживую.

"Пользуясь этой ситуацией, что в Польше сейчас несколько миллионов украинцев живет, мне кажется, что хотелось бы оставить ощущение того, что жизнь продолжается. Потому что мы боремся именно за самое главное: за людей и за жизнь. Я связывался с людьми из Евровидения, которые принимают решения. У них другой взгляд на это. Но главное, что конкурс происходит . Мне кажется, что фанатов у конкурса очень много. Поэтому пусть все демонстрируют свои таланты", - резюмировал Зеленский.

Почему Евровидение проводят не в Украине

15 мая 2022 г. Kalush Orchestra одержали грандиозную победу на Евровидении. По правилам конкурса, в 2023 году его должны проводить в Украине, ведь она стала страной-победительницей. Однако из-за полномасштабной войны, которую развязала РФ, все изменилось.

Летом 2022 года организаторы конкурса обратились к другой стране. Они решили проводить Евровидение не в Украине. Уже впоследствии стало известно, что конкурс состоится в Великобритании, ведь именно эта страна заняла второе место. Его получил Сэм Райдер.

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