Ирина Верещук напомнила, что если родители принимают решение остаться с детьми на территории, где ведутся боевые действия, они будут вынуждены подписать письменный отказ.

Горячая линия Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий "краснеет" от количества звонков украинцев, которые хотят выехать с оккупированных или прифронтовых территорий.

Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, всего за август с временно оккупированных территорий (ВОТ) уже выехало 63 тысячи человек. В частности, 24 тысячи украинцев выехали из Запорожской области, почти 20 тысяч из Херсонской области, из Харьковской – 4,5 тысячи и так далее.

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"63 тысячи человек уже выехало, мы говорим о ВОТ - это Энергодар, Мелитополь, Бердянск. Это как раз о 500 тысячах, о которых я говорю и мы ожидаем увидеть, и искренне надеемся, что каждому из них поможем", - сказала она.

По информации Верещук, во время обязательной эвакуации из Донецкой области за август выехало около 15 тысяч человек, из них около двух тысяч детей и около тысячи маломобильных.

"Сейчас горячая линия краснеет от количества звонков, которые идут с временно оккупированных территорий, из прифронтовых городов. Процесс продолжается, и есть динамика, которая растет", - сказала она.

Верещук напомнила, что если родители принимают решение остаться с детьми на территории, где ведутся боевые действия, они будут вынуждены подписать письменный отказ.

"Они осознают риски которым подвергают своих детей. А если родители хотят (эвакуироваться - УНИАН) и в большинстве это так и есть, они звонят к нам, к руководству ОВА", - сказала вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 27 августа Ирина Верещук сообщила, что решение об обязательной эвакуации принимается в ответ на обращение местных ОВА.

По словам Ирины Верещук, на сегодня опасными могут быть лишь отдельные части Харьковской, Николаевской и Запорожской областей. Именно из этих отдельных районов, возможно, будет организована обязательная эвакуация - такая же, которая продолжается из Донетчины.