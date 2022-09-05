Вице-премьер потребовал от РФ прекратить использование украинских детей в качестве заложников.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркну. что российские оккупанты пытаются прикрыться украинскими детьми, которых заставляют на оккупированной территории идти в школу, как живым щитом.

Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в социальной сети Facebook, об этом Верещук заявила во время общения с журналистами на французском телеканале LCI.

В частности, как заявила Верещук, с началом нового учебного года Минобороны РФ ввело на временно оккупированных территориях подлую тактику – использование украинских школьников в качестве живого щита.

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Она рассказала, что несмотря на опасность для жизни и здоровья детей захватчики на оккупированной части Украины заставляют учеников ходить в школу и учиться офлайн. Речь идет о не менее 150 тысячах школьников.

"Минобороны РФ официально сообщило украинскому правительству, что на ТОТ открывается 1422 школы. Таким образом они пытаются прикрыться как живым щитом нашими детьми. Мы требуем немедленно прекратить использование украинских детей в качестве заложников и призываем мировое сообщество дать оценку циничным действиям россиян!"- подчеркнула Верещук.

Верещук призвала родителей школьников на временно оккупированных территориях эвакуироваться как можно быстрее-это спасет их жизни и поможет ВСУ освобождать земли от врага.

Как ранее сообщал УНИАН, в оккупированных районах Запорожской области российские военные живут в школах, где учатся дети. Отмечается, что учебный процесс начался с 1 сентября, и подобная ситуация наблюдается в большинстве школ и детских садах области.

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