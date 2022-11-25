По прибытию в Хмельницкий все эвакуированные получат помощь в оформлении справки ВПЛ и государственную денежную поддержку.

Сегодня из Херсона отправился поезд на Хмельницкий с первыми 100 херсонцами, которые воспользовались бесплатной эвакуацией, обеспеченной правительством.

Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, среди них 26 детей, 7 лежачих больных и 6 маломобильных людей.

"По прибытию в Хмельницкий все эвакуированные получат помощь в оформлении справки ВПЛ и государственную денежную поддержку в размере 2 тыс. грн на взрослого и 3 тыс. грн на детей и лиц с инвалидностью. Все они будут бесплатно поселены и получат гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

Видео дня

В министерстве напомнили, что сейчас из Херсонской области можно эвакуироваться автобусами в Одессу, Николаев и Кривой Рог. Там людей будут размещать в специально оборудованных шелтерах, а затем эвакуационными вагонами доставлять в более безопасные регионы Украины.

Ситуация в Херсоне: что известно

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны России против Украины.

24 ноября российские оккупанты 49 раз обстреляли территорию Херсонщины. В результате обстрелов погибли 10 человек, 54 были ранены, а 25 ноября обстрелы повторились.

Председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что из-за постоянных обстрелов российских войск из херсонских больниц решено эвакуировать пациентов.