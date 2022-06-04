Президент заявил, что украинские дипломаты сделают все, чтобы об этом очередном преступлении оккупантов узнали все в мире.

Президент Владимир Зеленский ожидает, что уничтожение оккупантами Всехсвятского скита в Святогорской лавре должно побудить украинскую православную церковь (Московского патриархата) в конце осудить тех, кто потворствует агрессии РФ.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

"В этот день, 101-й день полномасштабной войны, в Донецкой области в Святогорской лавре сгорел Всехсвятский скит. Он загорелся в результате российского артиллерийского обстрела. Уже далеко не первого удара по Лавре. Еще в среду от российского обстрела погибли трое монахов лавры. Богослужения вынуждены проводить в подвале. Грохот артиллерии и "прилеты" российских снарядов – в Лавре постоянные", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что это одна из трех лавр Украины.

"И это лавра Украинской православной церкви, которую в Москве до сих пор считают связанной с Русской православной церковью. Даже это не останавливает российскую армию... Мне было интересно, что скажут российские пропагандисты об уничтожении скита. Но на самом деле ничего интересного. Они очень предсказуемы. Обвиняют украинцев в поджоге. Хотя монахи и миряне в Святогорье прекрасно видели, что это была именно русская артиллерия. Считаю, что и эта ложь пропагандистов, и этот обстрел, и поддержка православными иерархами в России агрессии против Украины – все это должно побудить Украинскую православную церковь к выводам. К более решительным выводам и к четкому осуждению каждого из тех, кто потакает агрессии", - подчеркнул президент.

По его данным, за время полномасштабной войны российскими обстрелами уже разрушено или повреждено 113 церквей в Украине. Среди них есть и старинные – пережившие Вторую мировую войну, но не выстоявшие российскую оккупацию.

Относительно уничтоженного сегодня скита Зеленский подчеркнул, что украинские дипломаты сделают все, чтобы об этом очередном преступлении оккупантов узнали все в мире.

Как сообщал УНИАН, днем Зеленский, комментируя обстрелы оккупантами Святогорской лавры в Донецкой области, сказал, что ни одно государство, кроме России, не уничтожало в Европе столько памятников.

Он уточнил, что Святогорск находится под огнем еще с мая.

Зеленский также отметил, что 31 мая Верховная Рада Украины обратилась к ЮНЕСКО с требованием лишить Россию членства в организации.

Он отметил, что Украина ожидает логичный и справедливый ответ от ООН и ЮНЕСКО.

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