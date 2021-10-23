Судебная реформа важна для будущего Украины и реализации ее целей.

Временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и Посол Великобритании Мелинда Симмонс объяснили, чем может грозить Украине не реализация судебной реформы.

Об этом они заявили в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Для реализации собственных целей, увеличения иностранных инвестиций, вступления в НАТО, вступления в ЕС Украине придется улучшиться, в частности это касается верховенства права и судебной системы. Мы, безусловно, ожидаем, что Украине придется делать это для привлечения большего количества иностранных инвесторов. Мы не можем заставить американские компании инвестировать сюда, пока они не будут чувствовать уверенность в судебной системе", - сказала Квин.

По ее словам, это важно для будущего Украины и реализации ее целей.

"Судебная реформа является главной, важнейшей из всех реформ, которые необходимо провести для того, чтобы Украина укрепилась, чтобы могла вести торговлю с другими странами, чтобы Украина реализовала свои евроатлантические устремления. Судебная реформа - это основа... Если эти реформы не удастся воплотить в жизнь, то это остановит инвестиции. Я согласна с Кристиной, что это станет растущей проблемой для евроатлантических стремлений Украины, но для союзных стран все будет так, как было до этого. Мы будем искать возможность продолжать поощрять и поддерживать, где мы можем", - подчеркнула Симмонс.

Перезагрузка КСУ: что известно

Зеленский подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.

Глава государства назвал Тупицкого и Касминина "лицами, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины".

16 апреля Зеленский заявил, что процесс перезагрузки Конституционного суда - "на правильном пути".

22 августа Зеленский выразил мнение, что реформирование Конституционного Суда Украины не обойдется без "войны".

Автор: Леся Лещенко