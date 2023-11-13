Впрочем, языковед в резком тоне дала понять, что не собирается редактировать скриншот.

Скандалы вокруг языковеды и экс-нардепки Ирины Фарион не утихают. После того, как она опубликовала письмо от студента из Крыма с личными данными, его задержали. Теперь выяснилось, что комментаторы предупреждали, что парню грозит опасность из-за этой неосмотрительности.

В комментариях под письмом от Крымского студента Максима фолловеры просили Фарион скрыть его личные данные. В частности, языковед раскрыла фамилию, имя, данные о том, откуда родом парень и где учится.

Впрочем, Фарион на эти просьбы отреагировала резко, отказавшись редактировать скриншот письма.

Видео дня

"Не давайте советов, когда вас не просят. У меня скрыта фамилия? Вы свою чего спрятали? Заблокировать?", - ответила Фарион одному из комментаторов.

Что предшествовало

Скандальная языковед Ирина Фарион "сдала" Федеральной Службе безопасности проукраинского студента из оккупированного Крыма.

В своем Телеграм-канале Фарион опубликовала письмо от студента Максима, в котором тот писал, что ждет вооруженные силы Украины в родной Керчи и Севастополе, где учится на факультете украинской филологии. Парень писал, что якобы не хочет слышать от украинских воинов "язык оккупации", поэтому благодарит Фарион за труд в контексте недавнего языкового скандала, который спровоцировала скандальная профессорша.

Скриншот мигом подхватили российские пропагандисты, которые благодарили Фарион за "сотрудничество". ФСБ схватила студента и заставила извиняться на камеру. Видео с Максимом появилось в сети.

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