При этом сам он убеждает, что это было впервые, а встреча была якобы очень важна для медицины города.

Глава Николаевского роддома №3 Олег Ищенко "рассекает" по ресторанам на автомобиле скорой помощи, переданном учреждению как гуманитарная помощь.

Как сообщает местное издание "НикВести", гуманитарную "скорую" увидели на паркинге возле одного из ресторанов Николаева. Как оказалось, "скорой" не по назначению пользовался директор родильного №3 Олег Ищенко. Здание заведения он покинул вместе с главным врачом городской больницы №1, депутатом Николаевского городского совета от партии "пропозиция" Марией Грачевой.

В комментарии изданию Ищенко подтвердил, что использовал гуманитарную "скорую" в личных целях. Впрочем, он убеждает, что это было впервые, поскольку ему очень надо было провести "разговор с коллегами, который направлен на улучшение качества медицинского обслуживания в городе".

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"У меня, к сожалению, не было второго способа, чтобы приехать на каком - то втором транспорте", - отметил он.

При этом Ищенко подчеркнул, что руководитель заведения якобы может пользоваться любой машиной, если нужно что-то срочно сделать. О чем шла речь на "срочной встрече в ресторане", топ-врач не ответил.

"Слушайте, это я уже не могу вам сказать. Есть какая-то часть, на которую я вам не могу ответить. Это личный вопрос, понимаете... Вы журналист и хотите меня плохо выставить. Понимаете, у меня авторитет, а вы хотите показать, что я такой плохой, сел на транспорт и пообщался с другим коллегой относительно наших рабочих дел", - сказал он

Ищенко напомнил, что его коллектив во время активных боевых действий помогал спасать военных. Впрочем, он возмущен, что тогда СМИ не освещали эту деятельность.

Олег Ищенко также отметил, что пользовался каретой "скорой" в рабочее время и в "благих целях", а на работу он ездит на велосипеде, поэтому и взял машину.

"До 5 вечера у меня рабочее время. Во что сел, в том и поехал. Я на работу езжу на велосипеде, это знают все в городе. Поэтому я не оправдываюсь. Я просто четко ответил, что это в благих целях, поверьте мне... Но если мы будем освещать, что директор сел и поехал на машине... Люди разные, в зависимости от того, как их осветят", - резюмировал он.

Машина, на которой Ищенко приехал в ресторан, была привезена из Европы в ноябре прошлого года. Машина оборудована местом для перевозки пациента и медицинской аппаратурой.

Хищение гуманитарной помощи: последние новости

Нередко в Украине фиксируют случаи недобросовестного использования гуманитарки. Ранее Служба безопасности Украины разоблачила в Днепре волонтеров, которые создали незаконную схему получения и реализации иностранной и отечественной гуманитарной помощи на миллионы гривен.

Привлекались к благотворительности и украинские производители-на них писали письма с просьбой оказать помощь собственной продукцией для нужд Вооруженных сил Украины и территориальной обороны.

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