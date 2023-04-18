Министр цифровой трансформации пояснил, что это позволит украинцам меньше платить за роуминг в европейских странах.

Совет Европейского союза поддержал присоединение Украины к зоне свободного роуминга, что позволит украинцам меньше платить за роуминг в европейских странах.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Чтобы украинцы не платили дополнительные сборы за связь в Европе, а европейцы - в Украине. Совет ЕС одобрил предложение и дал "зеленый свет" для двустороннего решения. Цены для украинцев на звонки близким в Европе снизятся", - отметил он.

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По словам чиновника, операторы не будут списывать по 30 грн за минуту разговора. Не надо будет и менять SIM-карты во время поездок по Европе. Кроме этого, права потребителей будут защищены по правилам ЕС.

Федоров пояснил, что далее финальное решение должен одобрить Комитет ассоциации в торговом составе.

Присоединение Украины к "роуминговому безвизу" - детали

2 февраля заместитель министра экономики-торговый представитель Украины Тарас Качка анонсировал принятие окончательного официального решения об отмене роуминга между Украиной и странами-членами Европейского Союза не позднее начала 2024 года.

7 апреля правительство утвердил документ, который позволит Украине заключить соглашение о присоединении к "роуминговому безвизу" с Европейским Союзом уже в этом году.