1 февраля лидеры ЕС согласовали выделение 50 млрд евро на поддержку Украины, это говорит о том, что России не следует рассчитывать на любую усталость со стороны европейцев в поддержке Украины.

Поддержка решения о предоставление Украине 50 миллиардов евро всеми 27 странами Европейского Союза показала России, что Европа не "устала". Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи Европейского совета, сообщает "Укринформ".

"Это соглашение предоставляет предсказуемости нашей поддержке Украины через долгосрочные экономические и финансовые обязательства. Послание четкое - России не следует рассчитывать на любую усталость со стороны европейцев в поддержке Украины",-сказал Макрон.

По его словам, Европейский совет согласился с тем, что Еврокомиссия будет представлять ежегодный отчет о реализации программы для Украины, на основе которого будут проводить ежегодные дебаты. Макрон пояснил, что в случае необходимости через два года Европейский совет может пригласить комиссию представить предложение по пересмотру этого механизма, в частности, в контексте следующей многолетней финансовой программы Европейского Союза.

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Что касается военной поддержки, то, как сказал президент Франции, страны Европы берут на себя двусторонние обязательства, и именно это будет одной из целей его предстоящего визита в Украину.

"Франция предоставляет критически важные возможности, которые могут иметь решающее значение на поле боя, включая ракеты "Скальп" для противовоздушной обороны и артиллерийские системы "Цезарь", - сказал Макрон.

Кроме того, он напомнил, что 18 января Франция как сопредседатель (вместе с США) принимала важную встречу по созданию так называемой артиллерийской коалиции, в которую вошли 22 страны. На следующем заседании Евросовета Макрон пообещал вернуться к вопросу российских активов.

"Мы сделали важный шаг, решив отделить проценты замороженных российских активов. Вторым этапом теперь будет принятие решения о том, как их использовать и куда распределить", - отметил президент Франции.

Поддержка Украины от ЕС

Как сообщал УНИАН, 1 февраля на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе главы государства и правительств стран-членов Евросоюза приняли единогласное решение о создании Украинского фонда объемом в 50 млрд евро для поддержки Украины в течение 2024-2027 годов.

Это решение поддержали все 27 стран-членов ЕС, в том числе Венгрия, которая с декабря прошлого года блокировала его одобрение.

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