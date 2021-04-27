Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний призвал тех, кто находится в зоне риска, не посещать храмы на праздники.
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Епифаний считает, что сейчас в Украине сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19.
"Как церковь, мы призываем всех тех, кто находится в зоне риска, не посещать в это время храмы. Ведь мы имеем возможность приобщиться к богослужениям онлайн. Поэтому я призываю всех быть бдительными, мудрыми и ответственными в это особое время. Не подвергать других. Если вы не переболели, если находитесь в зоне риска, то лучше в это время воздержаться и участвовать в онлайн-службах", - сказал митрополит.
Также он отметил, что пасхальные корзины будут освящать на улице, если верующие придут на богослужение.
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