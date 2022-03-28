Они демонстрируют оккупантам, что город остается украинским, и требуют освободить из плена первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка.

В Энергодаре жители в очередной раз вышли на мирный митинг.

Об этом в Telegram сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"28 марта, в понедельник, жители Энергодара собрались на мирный митинг, чтобы в очередной раз показать: несмотря ни на что, Энергодар был и остается украинским городом, в котором живут и работают украинцы. Люди требуют освободить из плена первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка. Они стремятся жить в свободном городе под государственными флагами", - отметил Орлов.

По его словам, на площади возле дворца культуры "Современник" прозвучал Гимн Украины - как символ национальной самоидентификации и свободолюбия нашего народа.

Как сообщал УНИАН, 2 марта жители Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, не впускали российские войска в город. Жители города массово вышли и стали на пути движения вражеской колонны. Оккупанты отошли, но уже на следующий день, 3 марта, российские войска обстреляли блокпост в Энергодаре и применили оружие против мирного населения, зашли в город.

20 марта Орлов заявил о похищении оккупантами своего первого заместителя Ивана Самойдюка.

24 марта большинство депутатов Энергодарского городского совета сложили свои полномочия для недопущения использования их голосов под принуждением для создания незаконных "народных республик".

27 марта российские оккупанты создали в Энергодаре так называемый "народный совет", который возглавил депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Андрей Шевчик.

Орлов заявил, что созданный так называемый "народный совет" во главе с Шевчиком не имеет никакого отношения к юрисдикции Украины.

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