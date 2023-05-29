В Украинском институте будущего отмечают негативные тенденции в психоэмоциональном состоянии украинцев и рост интенсивности ряда состояний, которые можно трактовать как преддепрессионные.

По сравнению с февралем, эмоционально-психологическое состояние украинцев несколько ухудшилось.

Об этом во время пресс-конференции сообщил исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, который презентовал результаты проведенного в мае социологического онлайн-исследования относительно изменений в психоэмоциональном состоянии украинцев. Он отметил, что такое же исследование было проведено и в феврале.

"Если говорить об эмоционально-психологическом состоянии в течение последнего месяца, по 5-балльной шкале, февраль - до мая: мы не видим никаких различий... фактически, если говорить по самоощущению по 5-балльной шкале, у людей особых изменений каких-то не произошло", - сказал Денисенко.

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В то же время, говоря об изменении собственного эмоционально-психологического состояния по сравнению с предыдущим месяцем, то здесь отмечается "резкий скачок ухудшения ситуации".

"То есть, "существенно ухудшилось" сейчас говорят 10%, тогда, когда в феврале говорить всего 2%. "Несколько ухудшилось" сейчас говорит 29%, тогда как раньше говорило лишь 11%", - рассказал Денисенко.

Говоря о частоте ощущения отдельных эмоционально-психологических состояний и настроений, а также физических и эмоциональных явлений у людей, он подчеркнул, что отмечается "резкий рост целого ряда состояний, которые психологи могут трактовать как преддепрессионные". В частности, отмечается:

быстрая утомляемость: в феврале - 39%, в мае - 45%;

чувство вялости и усталости: в феврале - 39%, сейчас – 44%;

беспокойный, прерывистый сон: 36% в феврале и 39% - сейчас;

чрезмерно раннее пробуждение: 31% в феврале и 38% в мае;

чувство тревоги и страха: 35% в феврале и 37% - сейчас;

отдых не восстанавливает силы: 31% в феврале против 36% сейчас;

чрезмерное беспокойство по разным поводам: 31% в феврале, а сейчас – 34%;

чувство напряжения или неспособность расслабиться: 31% в феврале и 33% сейчас;

показатели плохого настроения не изменились - 31%.

"То есть можем говорить о том, что в целом резко ухудшился целый ряд психоэмоциональных состояний, которые, в принципе, можно трактовать как такие, что в будущем могут теоретически приводить к депрессии", - подчеркнул Денисенко.

В то же время, подчеркнул он, нельзя сказать, что общество находится в депрессивном состоянии или что речь идет о вхождении в депрессию, но тенденции являются достаточно негативными и за ними нужно следовать.

"Есть и положительные тенденции, потому что эмоции, которые лучше всего описывают настроение в течение последнего месяца, - тревога уменьшилась на 5%: было 57, стало 52", - рассказал Денисенко.

Он добавил, в частности, что показатели ожидания улучшений немного выросли, как и чувство надежды. В то же время чувство раздражения также несколько возросло, но апатия уменьшилась, однако лишь на 1%.

"В целом, общество находится в несколько сложном сейчас, на данный момент, психоэмоциональном состоянии. Но, впрочем, если говорить об одном из важнейших вопросов, - вопрос о будущем, то есть, каким вы видите свое будущее, - в целом можем говорить, что ситуация по ожиданию будущего достаточно оптимистичная, и она почти не изменилась за последние три месяца", - сказал представитель Института.

Говоря о причинах определенного ухудшения психоэмоционального состояния украинцев, Денисенко отметил:

осознание того, что "война затягивается на неопределенный период";

увеличение количества тревожных мыслей о том, что после победы в Украине "не сложится с восстановлением";

"абсолютное отсутствие" государственных программ в отношении детей.

Кроме того, по его словам, самооценка физического состояния украинцев в течение последнего месяца остается на том же уровне, что и в феврале. Однако, сравнивая его с предыдущим месяцем, опрошенные отметили ухудшение своего физического состояния.

"Произошел резкий скачок в негативную сторону в физическом ощущении людей в течение последних трех месяцев, когда они говорят по сравнению с предыдущим периодом", - сказал Денисенко.

Что касается самооценки чувства безопасности он рассказал, что безопаснее всего люди чувствовали и чувствуют себя дома, – так говорят 72% опрошенных.

В то же время, отмечают в Институте, 26% респондентов не чувствуют себя в безопасности даже у себя дома. Довольно часто опасными ощущаются места работы, общественные места, учреждения и заведения, пребывание на улице: 30-34% тех, кто бывает на этих локациях, испытывают частичную опасность, а 9-11% считают эти места крайне опасными.

Говоря об активности и занятиях, которые в последнее время приносили удовольствие, больше всего опрошенных назвали общение с родными и близкими – 50% (в феврале – 53%). Также в этом перечне - прогулки на свежем воздухе, просмотр фильмов, интернет, прослушивание музыки, новости с фронта и времяпрепровождение с домашними животными.

"Отдельно мы спросили о частоте потребления алкогольных напитков: не употребляет вообще 18%, несколько раз в год или еще реже – 25%, несколько раз в месяц – 39% и несколько раз в неделю или почти ежедневно – 18%. То есть, по сути, 18% украинцев регулярно, фактически в ежедневном формате или через день, потребляют алкоголь", - сказал Денисенко.

Он успокоил, что исследования показывают, что это является среднестатистическим показателем для Европы.

"Европейские исследования потребления алкоголя показывают, что в среднем по Европе 17% европейцев регулярно потребляют алкоголь. Ну, и до британцев, где эта цифра доходит почти до 40%, нам, конечно, еще очень далеко", - отметил представитель Института

Как проводился опрос

*** Методология исследования, участие в котором в течение 16-20 мая приняли 1 тыс. 205 респондентов, - онлайн-опрос по интерактивной структурированной анкете, ссылка на которую отправлялась потенциальным респондентам из базы данных (онлайн-панели).

География опроса - Украина, кроме населенных пунктов на временно оккупированных территориях части Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, а также Крыма.

Дизайн выборки: комбинированная-пропорционально стратифицирована по регионам, с квотным скринингом на ступени отбора респондента. Выборка представляет взрослое население Украины интернет-пользователей в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 2.9%.

Жизнь в Украине во время войны-главные новости

Как ранее сообщал УНИАН, полномасштабная война в Украине привела к экономическому и демографическому кризису. Миллионы граждан стали внутренними переселенцами и беженцами в странах Европы. По последним данным в Украине зафиксировано почти 17 миллионов переселенцев.

Однако, согласно исследованиям несмотря на войну, 30% украинцев положительно оценивают свой опыт жизнь в Украине, еще 39% - удовлетворительно. Недовольны жизнью в нашей стране лишь 31% опрошенных.

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