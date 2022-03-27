Первая леди отметила, что с начала войны родилось 15 тысяч украинских детей, которые уже не знают, что такое мир.

Сегодня, 27 марта, в Великобритании отмечают День матери. Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала в колонке для британского издания Daily Mail, что сейчас в условиях войны в Украине, которую развязала Россия, чувствует украинская мать.

"Меня недавно спросили, плачу ли я во время войны? Да, плачу. Когда вижу, например, могилу во дворе обычного жилого комплекса. На ней – самодельная табличка: "Мама... Сын..." и даты жизни. Так соседи хоронят погибших под постоянными обстрелами в наших городах – Мариуполе, Буче, Гостомеле", - отметила Зеленская.

Жена президента вспомнила, что еще в начале войны обращалась к русским матерям: как им то, что их сыновья убивают украинских детей?

"Но пока оттуда – молчание. Запуганные или равнодушные? Не хочу даже представлять, потому что неизвестно, что хуже...", - высказалась она.

Первая леди отметила, что с начала войны родилось 15 тысяч украинских детей, которые уже не знают, что такое мир. И вместо мирного неба, по ее словам, они видят бетонный потолок темного подвала.

"Прошу помнить и повторять эту страшную истину: российские захватчики убивают украинских детей. Расскажите это российским мамам, чтобы они знали, что именно отправляют делать их сыновей в Украину. Покажите эти лица российским женщинам и напомните им, что их мужья, братья, соотечественники убивают украинских детей — таких же, как у них. Напомните им, что молчание делает их соучастниками этих смертей", - подытожила она.

Отметим, Daily Mail – ежедневная британская газета, аудитория ее воскресного выпуска – 2,5 млн читателей.

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