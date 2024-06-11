В электронный кабинет повестка может прийти детям-мажорам или людям, которые другим "телефонным правом" пользуются, подчеркнул эксперт.

Всеобщая мобилизация в Украине продолжается, и пока нет никаких законодательных ограничений, которые бы не позволяли ввести электронные повестки.

Об этом заявил адвокат Юрий Танасийчук в эфире "Киев 24", комментируя информацию народного депутата Федора Вениславского, что электронные повестки рассылать не будут через э-кабинет военнообязанного, в частности, в приложении "Резерв+".

Танасийчук, отвечая на вопрос, все же могут ли когда-то прийти к решению рассылать э-повестки, отметил: "Вообще, зачем было создавать приложение, если его не дополнять функционалом? Но, если об этом заявляет парламентарий, довольно влиятельное лицо, то очевидно, что этих электронных повесток не будет".

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По убеждению адвоката, неправильно не использовать имеющиеся возможности. "Это только негативно влияет на коммуникацию общества с правительством, с Министерством обороны. Потому что в электронный кабинет повестка может прийти детям-мажорам, детям или людям, которые другим "телефонным правом" пользуются. И соответственно, видимо, из этих соображений часть народных депутатов выступает категорически против", - пояснил Танасийчук.

Он подчеркнул, что не видит никаких законодательных ограничений, которые бы не позволяли этот инструмент ввести. "Если нужны дополнительные инструкции или довнести изменения в одну статью закона о мобилизации, я думаю, что это абсолютно не сложно. Мы каждый день несем страшные потери среди человеческих жизней, война кровавая, и здесь этот "ручной" режим, он просто уже достал", - сказал адвокат.

По его убеждению, государство должно сейчас использовать все мессенджеры для работы с военнообязанными, поскольку такими способами связи сейчас активно все пользуются. "Страна, которая имеет чрезвычайное приложение "Дия", которая запустила Helsi и массу других разработок в сфере IТ, интегрированных с государством, пытается оставлять приложение "Резерв+" каким-то информационным листком... У меня впечатление для чего это делается - два варианта: либо работа в интересах врага, либо "ручной" режим, чтобы уберечь своих неприкасаемых сыновей, пасынков и других близких людей. Если мы говорим о справедливости, эффективности, скорости, о справедливой мобилизации...", - отметил Танасийчук.

Эксперт добавил, что вчера был в ТЦК, видел кого привлекают. "...об этом не буду говорить публично, но так быть не может. Поэтому, если говорим о справедливости, то это приложение могло бы выполнять чрезвычайно важный функционал", - считает адвокат.

В центре внимания мобилизация 2024 - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, вчера член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский заявил, что украинская власть не планирует вводить электронные повестки в приложениях вроде "Резерв+". По его словам, этот вопрос обсуждался и дискутировался во время работы над законопроектом о мобилизации.

"И конечная позиция была консенсусная - электронных повесток через электронные кабинеты не будет", - пояснил нардеп. Он также сообщил об электронных направлениях на ВВК. По словам Вениславского, в законе о мобилизации не регламентировали возможность направления через электронный кабинет любых сообщений или направлений на ВВК. Поэтому с точки зрения закона направлять на ВВК через электронные средства коммуникации нельзя.

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