Посещение садика необходимо для нормального развития малыша. Даже во время карантина коронавируса детские сады продолжают работать с некоторыми ограничениями. Для многих родителей это настоящее спасение, особенно если они работают из дома. В 2021 году у родителей есть возможность записать ребенка онлайн, не посещая заведение. Как это сделать, каких врачей обходить и как устроить ребенка без очереди - читайте в статье УНИАН.
Где записаться в электронную очередь
Чтобы записать ребенка, нужно оставить заявку на сайте ІСУО. Для этого выберите дошкольное заведение в вашей области на карте и подайте онлайн-заявление на вступление. После проверки данных вам придет письмо о появлении вакантного места на электронную почту. Повлиять на очередность зачисления невозможно.
Кто имеет право на зачисление без очереди
Некоторые дети имеют право на приоритетное зачисление в детский сад.
- Дети из многодетных семей (три и более несовершеннолетних детей).
- Дети, чьи родители являются инвалидами 1 группы.
- Дети с инвалидностью.
- Дети родителей, который пострадали от аварии на ЧАЭС.
- Дети родителей-военнослужащих, в том числе в зоне АТО.
- Сироты и лишенные родительской опеки.
- Дети в приемных семьях.
- Полусироты - дети вдовы или вдовца.
Пакет документов для поступления в садик
Для оформления ребенка у вас потребуют следующие документы:
- копии свидетельства о рождении ребенка;
- заявления родителей или опекунов;
- справка участкового врача об эпидемиологическом окружении;
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка;
- справка о месте прописки ребенка.
Для зачисления в специальную группу могут потребоваться дополнительные документы от врачей. Их перечень уточняйте у своего терапевта.
Каких врачей нужно обойти перед садиком
Чтобы получить медицинскую справку, нужно обязательно пройти некоторых врачей. По заключению доктор может также назначить обследования у других специалистов. Вам нужно будет посетить:
- логопеда;
- невропатолога;
- отоларинголога;
- детского стоматолога;
- офтальмолога;
- хирурга-ортопеда.
Также для справки нужно будет сдать анализы крови, мочи и кала.
Перед садиком ребенку обязательно нужно сделать прививки из перечня МОЗ: БЦЖ, АКДС, КПК и прививку от гепатита. Отсутствие прививок может стать причиной отказа в приеме малыша в детский сад.
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