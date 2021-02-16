Записать ребенка в детский садик можно онлайн из дома.

Посещение садика необходимо для нормального развития малыша. Даже во время карантина коронавируса детские сады продолжают работать с некоторыми ограничениями. Для многих родителей это настоящее спасение, особенно если они работают из дома. В 2021 году у родителей есть возможность записать ребенка онлайн, не посещая заведение. Как это сделать, каких врачей обходить и как устроить ребенка без очереди - читайте в статье УНИАН.

Где записаться в электронную очередь

Чтобы записать ребенка, нужно оставить заявку на сайте ІСУО. Для этого выберите дошкольное заведение в вашей области на карте и подайте онлайн-заявление на вступление. После проверки данных вам придет письмо о появлении вакантного места на электронную почту. Повлиять на очередность зачисления невозможно.

Кто имеет право на зачисление без очереди

Некоторые дети имеют право на приоритетное зачисление в детский сад.

Дети из многодетных семей (три и более несовершеннолетних детей).

Дети, чьи родители являются инвалидами 1 группы.

Дети с инвалидностью.

Дети родителей, который пострадали от аварии на ЧАЭС.

Дети родителей-военнослужащих, в том числе в зоне АТО.

Сироты и лишенные родительской опеки.

Дети в приемных семьях.

Полусироты - дети вдовы или вдовца.

Пакет документов для поступления в садик

Для оформления ребенка у вас потребуют следующие документы:

копии свидетельства о рождении ребенка;

заявления родителей или опекунов;

справка участкового врача об эпидемиологическом окружении;

медицинская справка о состоянии здоровья ребенка;

справка о месте прописки ребенка.

Для зачисления в специальную группу могут потребоваться дополнительные документы от врачей. Их перечень уточняйте у своего терапевта.

Каких врачей нужно обойти перед садиком

Чтобы получить медицинскую справку, нужно обязательно пройти некоторых врачей. По заключению доктор может также назначить обследования у других специалистов. Вам нужно будет посетить:

логопеда;

невропатолога;

отоларинголога;

детского стоматолога;

офтальмолога;

хирурга-ортопеда.

Также для справки нужно будет сдать анализы крови, мочи и кала.

Перед садиком ребенку обязательно нужно сделать прививки из перечня МОЗ: БЦЖ, АКДС, КПК и прививку от гепатита. Отсутствие прививок может стать причиной отказа в приеме малыша в детский сад.

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Автор: Екатерина Пулатова