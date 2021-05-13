Полиция опубликовала видеозапись родов девушки, которая около 20:00 12 мая родила младенца на станции метро «Лесная».
Читайте такжеВо Львовской области беременную доставили в больницу вездеходом (видео)Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, у 23-летней киевлянки начались роды прямо в подземном переходе.
На крики роженицы отреагировали полицейские, которые несли службу неподалеку, работница метрополитена и прохожие.
Сотрудники полиции принесли девушке одеяло, воду, необходимые средства гигиены и вызвали врачей.
Девушка родила на станции метро в Киеве: что известно
Сообщалось, что роды прошли хорошо, у девушки родился мальчик еще до приезда «скорой помощи». Медиков ждали восемь минут.
Роженица и младенец чувствуют себя хорошо, их доставили в Броварскую больницу.
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