Сейчас мать с ребенком находятся в больнице и чувствуют себя хорошо.

Полиция опубликовала видеозапись родов девушки, которая около 20:00 12 мая родила младенца на станции метро «Лесная».

Читайте такжеВо Львовской области беременную доставили в больницу вездеходом (видео)Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, у 23-летней киевлянки начались роды прямо в подземном переходе.

На крики роженицы отреагировали полицейские, которые несли службу неподалеку, работница метрополитена и прохожие.

Сотрудники полиции принесли девушке одеяло, воду, необходимые средства гигиены и вызвали врачей.

Девушка родила на станции метро в Киеве: что известно

Сообщалось, что роды прошли хорошо, у девушки родился мальчик еще до приезда «скорой помощи». Медиков ждали восемь минут.

Роженица и младенец чувствуют себя хорошо, их доставили в Броварскую больницу.

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Автор: Катерина Шварц