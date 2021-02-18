Мошенники, которые наживаются на трудовых мигрантах из Украины, из года в год усовершенствуют свои схемы и методы, поэтому при поиске работы за рубежом украинцам следует быть очень осторожными и осмотрительными.
Об этом сообщает 24 канал с ссылкой на данные профильных экспертов.
По словам юриста холдинга OMI GROUP Лилии Кравцовой, есть три основных пути для поиска работы за рубежом:
- пойти в посредническое агентство в Украине;
- обратиться в иностранную фирму;
- вести переговоры непосредственно с иностранным нанимателем.
Однако, отмечают эксперты, у каждого из этих вариантов существуют определенные риски.
В частности, посреднические агентства имеют право осуществлять свою деятельность на основании специальной лицензии, которую сейчас выдает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
"Мошенники просят оплатить посредничество, то есть информацию и контакты вакансии за рубежом. Даже показывают лицензию, регламентирующую законное предоставление услуг посредничества. После этого предлагают перевести средства на карту. Уже потом оказывается, что карта и лицензионный документ не имеют ничего общего с вакансией", – пояснила Кравцова.
Еще один неприятный момент, с которым можно столкнуться – это торговля людьми. Министерство социальной политики сообщало, что с 2018 года почти 49 тысяч украинцев пострадали от действий преступников, незаконно их удерживали.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram