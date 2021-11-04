Комментируя исследование волос жителей Николаевской области, которое проводилось по заказу ОО "Стоп шлам", частный эксперт Евгений Юрченко не предоставил никакой информации о том, как именно происходила экспертиза, у кого отбирались образцы и какая методика использовалась.

"В Украине подобные исследования вообще не проводились. Не говоря о том, чтобы использовать их в суде. Что используется в качестве доказательств, я не могу сказать", – отметил Юрченко в своем интервью изданию "Фокус".

Общественная организация "Стоп шлам", заказавшая экспертизу ООО КЭИЦ, пытается получить с Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд грн. компенсации "морального вреда". В суде они не смогли предоставить доказательств влияния работы на экологию и здоровье жителей, поэтому привлекли частную структуру, в которой заказали платное исследование.

"На пресс-конференции, где анонсировалось начало этого исследования, на прямой вопрос эксперт не смог назвать ни методику его проведения, ни условия, при которых осуществлялся сбор образцов. Однако заранее озвучивались результаты. Умалчивается эта информация и сейчас в интервью, которое опубликовали перед очередным судебным заседанием. Это очередная попытка повлиять на суд очередной фейковой информацией", – отметил адвокат НГЗ Владимир Ващенко.

Ранее полиция открыла уголовное производство по факту подделки документов экспертами Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, выдавших экспертизу по причинению морального вреда членам ОО "Стоп шлам", на основании которой суд вынес решение о взыскании с НГЗ 9,2 млрд грн.

Министр юстиции Денис Малюска назвал эту экспертизу незаконной, а Центральная экспертно-квалификационная комиссия при Министерстве юстиции приостановила свидетельства экспертов Ирхина, Левчука и Литвиненко. Они вышли за пределы своей компетенции и предоставили выводы по вопросам права, медицины и экологии без изучения документов, не встречаясь с "потерпевшими", а в исследовании использовали несуществующую методику.

На Николаевском глиноземном действия активистов, экспертов и судей считают хорошо спланированной рейдерской атакой, а все тезисы спикеров организации называют фейками. Относительно учредителей "Стоп шлам", экспертов и судей, которые им помогали, расследуются четыре уголовных производства.

Автор: Григорий Бондарь