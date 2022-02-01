По словам эксперта, псевдоактивисты шантажируют предприятия, требуя вознаграждение и блокируя их работу.

Адвокат Игорь Серков назвал главный признак псевдоактивистов в Украине. Это безразличие к масштабным проблемам - загрязнению почв или питьевой воды.

Как говорится в сюжете "5 канала", зато эти так называемые активисты занимаются шантажом предприятий.

Адвокат вспомнил случаи в своей практике, когда к нему обращались директора предприятий. Суть их обращения - их терроризировали экорейдеры, требуя награду и не давая работать.

Поэтому Серков рассказал, что нужно делать в ситуациях, когда предприятие или его руководство сталкивается с такими противоправными действиями экорейдеров.

"Необходимо немедленно обращаться в правоохранительные органы и писать заявление о совершении уголовного преступления", – советует адвокат.