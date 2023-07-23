Ранее Борисову объявили подозрения, в частности по факту незаконного обогащения.

Бывшего одесского военкома Евгения Борисова, которому объявили подозрение по фактам незаконного обогащения и нарушения порядка несения военной службы, собираются объявить в розыск.

"Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск и осуществлении привода с целью рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Прокуроры отметили, что бывшему руководителю Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения, неявки на службу и уклонения от военной службы (ст. 368-5, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409 УК Украины). По данным следствия, члены его семьи по его поручению приобрели автомобили премиум класса и недвижимое имущество в Испании. Общая сумма стоимости нового имущества составила более 151 млн гривен. Отмечается, что произошло это уже во время действия военного положения, а официальный совместный доход семьи подозреваемого этих расходов не покрывает.

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"Кроме того, в начале декабря 2022 года подозреваемый, будучи военным должностным лицом, которое отвечает за мобилизацию в регионе, выписавшись из военного госпиталя, более двух недель не появлялся на военную службу без уважительных причин. В дальнейшем, во второй половине декабря 2022 года, чиновник, при отсутствии определенного для него Министерством здравоохранения зарубежного лечения, путем обмана выехал за пределы страны. Вместе с членами семьи он почти месяц находился в Республике Молдова, Турции на Сейшельских островах и в Королевстве Испания", – говорится в сообщении.

Дело Борисова: что стоит знать

Весной появилась информация, что семья главы Одесского областного ТЦК Евгения Борисова приобрела недвижимость в Испании, стоимость которого составляет более трех миллионов евро. Имение зарегистрировали на мать чиновника, а у его жены обнаружили офисное помещение в Марбелье. Примечательно, что также семья Борисова смогла разжиться элитным авто – Mercedes Gelendvagen.

За расследование взялись работники ГБР. Следователи установили, что Борисов давал подчиненным указания не призывать определенных лиц за вознаграждение. 28 июня появилась информация об увольнении Борисова с должности начальника областного ТЦК.

22 июля Борисову объявили подозрение по фактам незаконного обогащения и нарушения порядка несения военной службы. Также Борисова подозревают в неявке на службу вовремя без уважительных причин в условиях военного положения и уклонении от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения.

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