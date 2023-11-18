Ради этого он вступил в сговор с криминальными авторитетами.

Бывшего главу Новомосковской районной государственной администрации (Днепропетровщина) уличили в заговоре с "криминальными авторитетами" ради "лакомого" кусочка земли - территорий водного фонда Самарского залива.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, вместе они создали преступную организацию, в которую привлекли предпринимателей. Была разработана схема завладения 35 земельными участками в Затоке.

Стоимость земли оценивается более чем в 1 млрд грн. На ее территории планировали возвести элитный городок. Участники преступной организации задержаны.

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"При процессуальном руководстве прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении шестерым участникам преступной организации. Им инкриминировано завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенного в особо крупных размерах, легализацию имущества, создание, руководство и участие в преступной организации (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 УК Украины)", - информируют в ОГПУ.

В ходе обысков по местам жительства задержанных изъята документация, подтверждающая незаконную деятельность, оружие, денежные средства в сумме более 200 тысяч долларов США, 80 тысяч евро, мобильные телефоны, элитные автомобили, черновые записи.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения-содержания под стражей.

В Одесской области в коррупции разоблачили экс-депутата

Как сообщал УНИАН, в Одесской области экс-депутат вместе с сообщниками присвоил 15 земельных участков на побережье Черного моря.

По данным Одесской областной прокуратуры, было сообщено о подозрении четырем участникам организованной преступной группы в мошенническом завладении земельными участками, фальсификации документов и легализации (отмывании) имущества (ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Сообщалось, что экс-депутат Затоковского поселкового совета длительное время возглавлял постоянную депутатскую комиссию по земельным вопросам. Вместе с тремя сообщниками он присвоил 15 участков в курортном поселке Затока. В частности, мужчина привлек к сделке инженера-землеустроителя и еще двух своих знакомых.

Экс-депутат изготавливал поддельные решения сессий поселкового совета, согласно которым якобы предоставлялось разрешение на изготовление землеустроительной документации, и решения Каролино-Бугазского сельсовета о передаче участков в собственность.

Экс-депутат - организатор "схемы" - задержан и находится под стражей. В прокуратуре сообщили, что этот бывший депутат ранее уже дважды привлекался к ответственности за земельные сделки, а двое его сообщников - за преступления против собственности.

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