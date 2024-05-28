Защитники мотивируют свое требование тем, что Порошенко не имеет права проверять фортификации, ведь именно при его президентстве была провалена подготовка укреплений на границе с РФ, а выделенные на это средства были использованы неэффективно.

Военные Даниил и Кирилл Яковлевы призывают исключить нардепов фракции Порошенко из специальной комиссии ВР по фортификациям.

Об этом бойцы ВСУ сообщили на своих страницах в соцсетях.

"Просим народных депутатов исключить представителей "Европейской солидарности" из ВСК ВР по вопросам фортификаций. Их присутствие там вредит нацбезопасности и обороне", – пишут бойцы ВСУ.

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Защитники мотивируют свое требование тем, что Порошенко не имеет права проверять фортификации, ведь именно при его президентстве была провалена подготовка укреплений на границе с РФ, а выделенные на это средства были использованы неэффективно.

"Именно при президентстве Петра Алексеевича на обороне рубежей распилили миллиарды гривен, не построив, на самом деле, и простой собачьей будки, как любит выражаться сивочолый… Если посмотреть GoogleMaps за период 2014-2019 годов на восточном направлении, из всех фортификаций там будет видно только стену бурьяна. Хотя за 5 лет правления можно было построить стену из фильма о зомби-апокалипсисе с автоматическими турелями", - отмечают военные.

Даниил и Кирилл Яковлевы также отмечают, что в период с 2014 по 2019 годы, в россии можно было нанять людей, которые проводили через границу с РФ по тропам, которые никто не контролировал с украинской стороны.

"Граница была настолько дырявая, что порошенковские свинарчуки гоняли контрабасом из россии металлолом, который потом "впаривали" нашему Укроборомпрому. Что мешало Порошенко во время перемирия построить крепости из бетона и вырыть овраги от техники? За время Порошенко в воздух взлетело 210 тысяч тонн боеприпасов. Сватово, Балаклея, Калиновка, Ичня… Для сравнения, за пять лет войны при каденции Порошенко на боевые действия на Донбассе и разнообразные учения потратили всего около семидесяти тысяч тонн боеприпасов", - отмечают военные.

"Господин Порошенко, когда вы начинаете что-то рассказывать о новых фортификациях, помните: вы еще за предыдущие не отсидели", - подчеркивают защитники.

Ранее военный с позывным "Сталкер" в своем интервью заявил, что фортификационные сооружения и укрепления, которые строились во времена президентства Петра Порошенко и должны были остановить россиян, не соответствовали уровню угрозы, а на многих важных участках их вообще не существовало.

Как сообщалось, дело о хищении бюджетных средств, выделенных на проект "Стена", сегодня рассматривается Высшим антикоррупционным судом Украины. По официальным данным на строительство "Стены" в период с 2015 по 2019 гг. было израсходовано почти 3 млрд грн.