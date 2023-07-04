Сейчас в очереди на переоснащение - еще четыре тубуса. На вырученные от них средства волонтеры планируют купить три кареты скорых для разведчиков.

Конструкторы в Виннице дают вторую жизнь "Джавелинам". Из использованных тубусов делают профессиональные акустические колонки. А продают на аукционах за рубежом.

"Мы спроектировали, какие динамики сюда подойдут, как их поставить. Спроектировали электронику и модули связи, чтобы подключиться к системе", - рассказывает в сюжете ТСН инженер акустических систем Валерий Олексюк.

Сначала в специальной программе разработали макет, подобрали детали к системе, далее - производство креплений, покраска и установка динамиков. Сейчас инженеры тестируют громкость системы. Все колонки изготавливают на винницком предприятии, с молотка они пойдут на зарубежных аукционах. Первую уже купил американец украинского происхождения за полмиллиона гривень.

"Я долго думал, что с ним сделать: разрисовать или расписать интересно. Но решил, что, создав технологический продукт, который действительно будет ценен человеку, который его приобретет, которым этот человек сможет пользоваться в повседневной жизни или бизнесе, именно такой продукт будет полезен", - говорит волонтер Максим.

Это не просто тубус с динамиками, а система, которая имеет собственную историю: "Джавелин", футляр которого превратили в колонку, когда-то очень помог украинским бойцам под Авдеевкой.

Напомним," Джавелин "— это оружие типа "выстрелил и забыл". Как только оператор делает выстрел, можно бежать в укрытие, пока ракета находит путь к цели. Это было особенно важно в первые дни войны, поскольку россияне обычно шли колоннами, пытаясь вторгнуться в города. Оператор Javelin мог выстрелить из здания или за деревом и исчезнуть до того, как оккупанты стреляли в ответ.

Также Javelin хорошо поражает слабое место российских танков - их поверхность, поскольку его траектория после запуска изгибается вверх, а затем падает на цель сверху.

"Джавелин" - характеристики

Вес: 22,3 кг, из которых ракета - 15,9 кг

Дальность выстрела: 2500 м

Бронепробивание: 600 мм по динамической защите

Расчет: 1 или 2 человека

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