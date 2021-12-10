Правоохоронці встановили близько 30 осіб, причетних до погрому бару "Хвылевой" наприкінці листопада.

Полицейские объявили о подозрении двум несовершеннолетним за нападение на бар "Хвылевой" в Подольском районе столицы.

Правоохранители установили около 30 человек, причастных к совершению правонарушения, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Напомним, что в конце ноября в столичную полицию поступило сообщение о хулиганских действиях группы лиц возле бара "Хвылевой", расположенного на улице Верхний Вал. По указанному адресу для пресечения правонарушения были направлены наряды правоохранителей и следственно-оперативная группа.

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Правоохранители на месте происшествия установили, что компания молодых людей, выражаясь нецензурной бранью, повредила мебель, которая находилась на прилегающей к заведению территории, и в дальнейшем разбили в помещении стеклао дверей и окон. После этого нарушители пытались проникнуть внутрь, где закрылись работники и посетители бара. Однако, когда фигурантам это не удалось, они распылили в присутствующих баллончики с веществом раздражающего действия и скрылись.

Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных и следственных действий, а затем установили около 30 человек, которые обоснованно подозреваются в совершении указанного преступления. Сегодня, 10 декабря, полицейские провели санкционированные обыски по местам жительства нескольких фигурантов и изъяли доказательства их противоправной деятельности.

Двум несовершеннолетним, 2005 и 2006 годов рождения, сообщено о подозрениях по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство с применением предмета, специально приспособленного или заранее приготовленного для нанесения телесных повреждений. Решается вопрос об избрании им мер пресечения. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

В рамках начатого уголовного производства полицейские проводят все необходимые следственные действия и готовят сообщения о подозрении другим участникам хулиганских действий.

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Автор: Виктория Токарева