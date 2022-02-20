Украинская омбудсмен потребовала у своей российской коллеги предоставить помощь украинцам.

Жители ОРДЛО, которых вывезли на территорию Российской Федерации, почти двое суток находятся без еды и сна в холодных автобусах. Часть людей поселили в спортивном зале в городе Таганрог.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале

"Женщины с детьми и пожилые люди почти двое суток находятся без еды и сна в неотапливаемых автобусах, а места временного размещения, где их планировали поселить – закрыты", - говорится в сообщении.

При этом Денисова указала, что российские власти нарушили своими действиями ряд международных конвенций.

"Российские власти не принимают меры по обеспечению эвакуированных временным жильем, горячим питанием, медицинскими услугами, чем нарушают часть первую статьи 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года (Четвертая Женевская конвенция), согласно которой государство-оккупант обязано с помощью всех имеющихся средств обеспечивать гражданское население всеми необходимыми ресурсами. В нарушение статьи 8 Европейской Конвенции по правам человека, гарантирующей право на уважение к частной и семейной жизни, часть эвакуированных граждан Украины была размещена в спортивном зале г. Таганрога Ростовской области", - отметила омбудсмен.

В связи с этим Денисов к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием обеспечить гражданам Украины надлежащие условия пребывания в РФ, предоставить помощь, в том числе бесплатные юридические консультации.

Также она обратилась к Генеральному комиссару УВКБ ООН и мировому сообществу из-за нарушения властями РФ статьи 49 Конвенции о защите гражданского населения во время войны по факту незаконного вывоза граждан Украины за пределы страны.

"Эвакуация" жителей ОРДЛО в Россию - что известно

18 февраля главари так называемых "ЛДНР" объявили об эвакуации женщин и детей в Ростовскую область из-за якобы запланированного наступления украинской армии. Вс свою очередь ВСУ не планируют никаких наступательных операций на Донбассе.

В связи с этим в оккупированных городах Донбасса наблюдалась паника - люди массово снимали деньги с карточек и заправляли свои автомобили.

По приезду оказалось, что не всем жителям "ЛДНР" хватило мест в развернутых в РФ лагерях. Люди ночевали в холодных автобусах, их не покормили и не предоставили никаких условий.

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