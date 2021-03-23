Консул Василий Павлюк рассказал о состоянии травмированных, а также уточнил, что четверо наших граждан уже отправлены домой.

Четырех украинцев, попавших в аварию в Польше, уже отправили домой.

Читайте такжеДТП с украинцами в Польше: генконсул рассказал о состоянии пострадавших и назвал предварительную причину аварии (видео)Об этом рассказал генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк, передает канал "Украина 24".

"Сейчас та же ситуация, которая была вчера. Мы вчера отправили в Украину четырех граждан, которые находились в том же автобусе. Они, к сожалению, не отделались лишь испугом, у них есть ушибы. Но их можно было транспортировать в Украину", — сказал он.

Консул также рассказал о состоянии раненых.

"Пять пассажиров остаются в больнице. Одна женщина в очень тяжелом состоянии. Ее сегодня должны прооперировать в Жешуве, ее вчера перевезли из Перемышля в Жешув. У четырех пассажиров, скажем так, легкое состояние. Тоже поломаны, но угрозы их жизни нет", — сказал он.

ДТП с украинцами в Польше

В Польше на территории Подкарпатского воеводства в результате дорожно-транспортного происшествия погиб украинец еще пять граждан госпитализированы. По предварительной информации, автобус врезался в ограду и вылетел в кювет. ДТП произошло ночью вблизи Кашице, в автобусе находились 10 граждан Украины.

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Автор: Ирина Погорелая